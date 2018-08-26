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Lille rahat kazandı

FRANSA HABERLERİ  | 26.08.2018 19:00 | Son Güncelleme

Fransa Ligue 1'in 3. haftasında milli futbolcumuz Zeki Çelik'in takımı Lille sahasında Guingamp'ı 3-0 mağlup etti.

Lille rahat kazandı

Milli futbolcu Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille, ligin 3. haftasında sahasında Guingamp ile karşılaştı.
Pierre Mauroy Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 7'nci dakikada Xeka ile 10 ve 73'üncü dakikalarda Jonathan Bamba kaydetti.

Mehmet Zeki Çelik mücadeleye ilk 11'de başlarken, 90 dakika sahada kaldı. Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 7'ye çıkartarak 3'üncü sıraya yükseldi. Guingamp ise 3'üncü maçında da puan alamadı ve haftayı puansız noktaladı.

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Anahtar Kelimeler:
Lille - Guingamp Zeki Çelik

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