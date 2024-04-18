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Lille-Aston Villa maçında dünya futbol tarihinde bir ilk yaşandı! İki kez sarı kart gördü oyundan atılmadı... Spikerler bile şaşkına döndü

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
18.04.2024 22:51
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UEFA Konferans Ligi çeyrek final rövanş karşılaşmasında Lille ile Aston Villa karşı karşıya geldi. Normal süresi 2-1 Lille'in üstünlüğü ile tamamlanan karşılaşmada penaltı atışlarına gidilirken tur atlayan taraf Aston Villa oldu. Karşılaşmanın penaltı atışları sırasında daha önce görülmemiş bir olay yaşandı. İşte detaylar...

Emiliano Martinez

Emiliano Martinez

ARJ Arjantin
Yaş: 32 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Aston Villa
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UEFA Konferans Ligi'nde heyecan çeyrek final mücadeleleri ile devam ederken, Fenerbahçe'nin Olympiakos''u elemesi halinde karşılaşacağı rakibin belirlendiği maçta Lille ile Aston Villa karşı karşıya geldi.

Normal süresi 2-1 Lille üstünlüğüyle biten ve penaltı atışlarına taşınan mücadelede kazanan Aston Villa oldu. Lille'e turu getiren golleri 15. dakikada Yusuf Yazıcı ve 67. dakikada Benjamin Andre kaydetti. Aston Villa, 87'de Jhon Duran'ın attığı golle maçı uzatmalara taşıdı.

İKİ SARI KART GÖRDÜ OYUNDAN ATILMADI

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Karşılaşmanın penaltı atışları sırasında kimsenin anlam veremediği bir olay yaşandı. Karşılaşmanın 39. dakikasında zaman geçirmeye yönelik hareketleri nedeniyle sarı kart gören Aston Villa kalecisi Emiliano Martinez, penaltı atışları sırasında da tribünlere sus işareti yapması sonrası maçın hakemi tarafından ikinci kez sarı kart gördü ancak oyundan atılmadı.

SPİKERLER BİLE ŞAŞKINA DÖNDÜ!

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Karşılaşmanın spikerleri dahi yaşanan olayı şaşkınlıkla izlerken, kurala göre penaltı atışları sırasında görülen sarı kart ihraç gerektirmez 'Maç sırasında verilen ihtarlar, sarı kartlar ve uyarılar penaltı noktasından yapılan vuruşlara taşınmaz' kuralının olduğu öğrenildi.

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