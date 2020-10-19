Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı; "KRAL"

Fransa Ligue 1'in 7. haftasında Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın takımı Lille, Lens engelini 4-0'la geçerken Burak Yılmaz da golünü atmıştı
Milli yıldızlarımız Zeki Çelik ve Burak Yılmaz mücadeleye ilk 11'de başlarken, Yusuf Yazıcı mücadeleye 76. dakikada dahil oldu. Karşılaşmanın gol perdesini 11. dakikada Burak Yılmaz açarken, 76. dakikada oyuna dahil olan Yusuf Yazıcı oyuna girmesinden 3 dakika sonra perdeyi kapatan golü atarken skoru 4-0'a getirdi.
Millilerimizin performanslarıyla galibiyetlerine devam eden Lille'de özellikle Burak Yılmaz'ın performansı dikkat çekerken tecrübeli golcü Lille formasıyla çıktığı 7. maçında 3. golünü attı ve Fransa Ligi'ne de ısındı
Burak Yılmaz'ın Lens maçında attığı gol sonrasında Lille kulübü sosyal medya hesabından Burak Yılmaz'ın golünü 'Kral' ve Türk Bayrağı notuyla paylaştı.
Trabzonspor ilk 5 haftada 5 puan çıkardı
Hakan Çalhanoğlu'ndan G.Saray mesajı
Aslan'dan beyaz sayfa
Pelkas, Fenerbahçe'nin tarihine geçti
Rıdvan Dilmen'den Ali Koç'a flaş sözler
Avcı, F.Bahçe maçında sahada! İşte yeni takımı
'Beşiktaş’ın teklifini düşünmeden kabul ettim'
Kadir Dağlı, Balıkesirspor’u icraya verdi
Juventus, Crotone ile berabere kaldı
İşte Fenerbahçe'nin muhtemel 11'i
Bayern, Bielefeld'e karşı ter attı
Milano derbisine Zlatan damga vurdu!
Robinho transferi iptal
Okuyucu Yorumları 0 yorum