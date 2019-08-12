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Lille, Edgar'ı bonservisiyle Trabzonspor'a gönderdi

TRABZONSPOR HABERLERİ  | 12.08.2019 17:33 | Son Güncelleme

Yusuf Yazıcı'yı rekor bonservis bedeliyle Lille'e satan Trabzonspor, bu transfer karşılığında Edgar le'yi kadrosuna kattı. Lille'den yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı transferi karşılığında Portekizli stoper Edgar le'nin bonservisiyle Trabzonspor'a verildiği belirtildi.

Lille, Edgar'ı bonservisiyle Trabzonspor'a gönderdi

Lille, 25 yaşındaki Portekizli stoper Edgar le Miguel'nin Trabzonspor'a transfer olduğunu duyurdu.

Edgar Ie, Yusuf Yazıcı transferi sırasında anlaşıldığı bonservisiyle birlikte Trabzonspor'a gönderildi.

Sporting ve Barcelona altyapılarında oynayan, Villarreal B takımında da forma giyen Edgar Ie, 2017 yazında 3.5 milyon euro bonservisle Belenenses'ten Lille'e transfer oldu. Geçtiğimiz sezonu Nantes'te kiralık geçiren Edgar, 21 resmi maçta 1380 dakika süre aldı.

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