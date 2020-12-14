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Lille, Fransa Ligue 1'de liderliğe yükseldi

FRANSA HABERLERİ  | 14.12.2020 11:45 | Son Güncelleme

Lille, konuk ettiği Bordeaux’yu 2-1 yenerek puanını 29 yaptı ve Paris Saint-Germain'in Lyon'a kaybetmesi sonucunda liderlik koltuğuna oturdu. Milli oyuncular Zeki Çelik ve Burak Yılmaz'ın ilk 11'de başladığı Yusuf Yazıcı'nın son 28 dakika görev aldığı maçta ev sahibi takımın gollerini Bamba ve Fonte attı

Lille, Fransa Ligue 1'de liderliğe yükseldi

Ligue 1’in 14. haftasında Lille, Pierre Mauroy Stadı’nda Bordeaux’yu konuk etti. Milli oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik’in ilk 11’de sahaya çıktığı mücadelede Lille, Jonathan Bamba’nın 17. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti. Bordeaux, Toma Basic’in ağları sarsmasıyla 29. dakikada skoru 1-1’e getirdi. Lille’de Jose Fonte, 45. dakikada fileleri havalandırdı ve takımının ilk yarıyı 2-1 önde tamamlamasını sağladı.

Karşılaşmanın ikinci devresinde başka gol olmadı ve ev sahibi ekip, mücadeleden 2-1 galip ayrıldı. Lille’de Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan David’in yerine oyuna dahil oldu.

Lille, bu sonuçla puanını 29’a yaptı ve Paris Saint-Germain’in evinde Lyon'a kaybetmesi ile birlikte lider oldu. Bordeaux ise 19 puanda kaldı

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