Lille futbolcularını satıyor! Yusuf Yazıcı da o listede

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik'in formasını giydiği Lille'de ekonomik dar boğaz baş gösterdi. Ligue 1 ve UEFA Avrupa Ligi'ne bu yıl damga vuran Fransız ekibinde son dakika gelişmeleri yaşandı.Lille, yıldız isimlerin maliyeti ve koronavirüs pandemisinin olumsuz etkileri sebebiyle mali krizden kurtulamadı. Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille kulübü, ödenmemiş kredi borçları nedeniyle el değiştiriyor.

RTL'de yer alan habere göre, Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satacak. Merlyn Partners, hem 200 milyon euro borcu ödeyecek hem de Gerard Lopez'in elinde kalan diğer hisseleri de satın alacak. Böylece kulübün kontrolü tamamen Merlyn Partners'e geçecek. Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alırken Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlamaya çalışacak.

OYUNCULAR SATILIYOR

Bazı kaynaklar Lille'in el değiştirmesinin ardından oyuncu satmadan yatırımlara devam edileceği bilgisini aktarsa da İtalyan La Gazzetta dello Sport olay bir iddia gündeme getirdi. La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Ligue 1 ve Avrupa'nın parlayan yıldızı Lille, mali kriz yüzünden el değiştirdi ve bu krizden kurtulmak için takımın önemli yıldızlarını satmaya karar verdi.