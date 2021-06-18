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Lille'in yıldızı Reinildo Mandava silahlı saldırıya uğradı!

18.06.2021 18:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Yusuf Yazıcı'nın Lille'den takım arkadaşı Reinildo Mandava, ülkesi Mozambik'te saldırıya maruz kaldı. Saldırganların silahla ateş açması sonucu aracın camlarının kırıldığı ifade edilirken, 27 yaşındaki futbolcunun olayın ardından karakola gittiği ve geceyi orada geçirdiği kaydedildi.

Lille'in yıldızı Reinildo Mandava silahlı saldırıya uğradı!

Lille'in sağ beki Reinildo Mandava silahlı bir araba kaçırma girişiminin ardından "travma geçirdi."
Burak Yılmaz'ın Lille'den takım arkadaşı Reinildo Mandava tatildeyken silahlı bir araba kaçırma girişiminin kurbanı oldu.

Fransa'da Lille ile birlikte şampiyonluk yaşayan Reinildo Mandava birkaç günlüğüne ülkesi Mozambik'e döndü.

Bir arkadaşının düğününe giden Reinildo'nun tatili tam bir kâbusa dönüştü.

Football365'te yer alan habere göre; bir 4x4 arabanın içinde olan Mandava arkadaşının düğününe katılmak için yola çıktı.

27 yaşındaki oyuncunun kullandığı araba kurşunlandı ve silahlı bazı kimseler tarafından alıkonuldu.

Reinildo olaydan yara almadan kurtuldu ancak bir travma geçirdi. Olay tanıkları durumun şiddetli bir araba çalma girişimi olduğunu söyledi.

Reinildo'ya yakın bir isim ise yerel basına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Olaydan dolayı bir travma yaşadı ve çok korkmuş durumda."

Lille'in sağ beki, Mozambik'te bir liman kenti olan Quelimane'de polislerin müdahalesi ile suçlulardan kurtuldu.

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Anahtar Kelimeler:
silahlı saldırı
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