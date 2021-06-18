Lille'in yıldızı Reinildo Mandava silahlı saldırıya uğradı!

Lille'in sağ beki Reinildo Mandava silahlı bir araba kaçırma girişiminin ardından "travma geçirdi."

Burak Yılmaz'ın Lille'den takım arkadaşı Reinildo Mandava tatildeyken silahlı bir araba kaçırma girişiminin kurbanı oldu.

Fransa'da Lille ile birlikte şampiyonluk yaşayan Reinildo Mandava birkaç günlüğüne ülkesi Mozambik'e döndü.

Bir arkadaşının düğününe giden Reinildo'nun tatili tam bir kâbusa dönüştü.

Football365'te yer alan habere göre; bir 4x4 arabanın içinde olan Mandava arkadaşının düğününe katılmak için yola çıktı.

27 yaşındaki oyuncunun kullandığı araba kurşunlandı ve silahlı bazı kimseler tarafından alıkonuldu.

Reinildo olaydan yara almadan kurtuldu ancak bir travma geçirdi. Olay tanıkları durumun şiddetli bir araba çalma girişimi olduğunu söyledi.

Reinildo'ya yakın bir isim ise yerel basına verdiği demeçte şu ifadeleri kullandı:

"Olaydan dolayı bir travma yaşadı ve çok korkmuş durumda."

Lille'in sağ beki, Mozambik'te bir liman kenti olan Quelimane'de polislerin müdahalesi ile suçlulardan kurtuldu.

