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Lille son maçını kazanırsa şampiyon

17.05.2021 09:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ligue 1'in 37. haftasında lider Lille, sahasında Saint-Etienne ile 0-0 berabere kaldı. Lille buna karşın son haftaya Paris Saint Germain’in 1 puan önünde girdi.

Lille son maçını kazanırsa şampiyon

Fransa Ligue 1'in 37. haftasında lider Lille, Saint-Etienne'i konuk etti. Stade Pierre Mauroy'daki karşılaşma 0-0 sona erdi.

Lille'de milli futbolcular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik, 90'ar dakika sahada kaldı. Yusuf Yazıcı ise 77'de Jonathan David'in yerine oyuna girdi.

Yusuf Yazıcı'nın 89'daki serbest vuruşunda top direkten döndü.

Ligde 3 maçlık galibiyet serisinin ardından berabere kalan Lille, puanını 80 yaptı.

Sahasında Reims'i 4-0 yenen PSG ise puanını 79'a çıkardı.

Lille son hafta Angers deplasmanında kazanırsa, PSG'nin Brest karşısında aldığı sonuca bakmadan şampiyonluğa ulaşacak.

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Haydi burak

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