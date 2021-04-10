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Lille, Türk yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor

10.04.2021 13:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligue 1’de şampiyonluğa yürüyen Lille’de milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, takımının attığı 53 golün 28’ine direkt etki ederek başarının mimarlarından oldu.

Lille, Türk yıldızlarıyla şampiyonluğa koşuyor

Lille, Ligue 1'in 32. haftasında deplasmanda karşılaştığı Metz'i Türk oyuncular Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in golleri ile 2-0 mağlup etti. Lille 1 maç fazlayla ligde Paris Saint-Germain’in 6 puan önünde 69 puanla liderlik koltuğunda oturuyor.

Milli futbolcular Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Mehmet Zeki Çelik, hem Lille hem de milli takımın zirvede yer almasında büyük rol oynuyor. Lille, bu sezon Ligue 1'de 53 kez gol sevinci yaşarken, Burak, Yusuf ve Zeki bu gollerin 28’ine katkıda bulundu.

3 futbolcu ligde toplam 19 gol kaydederken, 9 da asist yaptı. Burak Yılmaz bu sezon Fransız ekibinde 27 resmi maçta görev aldı ve 12 kez rakip fileleri havalandırdı. 35 yaşındaki futbolcu bu gollerin 10'unu ligde, 2'sini de UEFA Avrupa Ligi'nde kaydetti.

Burak ligde ayrıca 4 de asist yaptı. Deneyimli futbolcu, A Milli Futbol Takımı’nın 2022 Dünya Kupası Elemeleri’nde de Hollanda'ya karşı hat-trick yaparken, Letonya maçında da 1 gol sevinci yaşadı.

YUSUF YAZICI'DAN 14 GOL

Yusuf Yazıcı da Lille’de 42 mücadelede oynadı. 24 yaşındaki futbolcu söz konusu karşılaşmalarda 14 gol, 5 asistlik performans sergiledi. Milli futbolcu 7 golü ligde, 7 golü de UEFA Avrupa Ligi’nde attı. Yıldız futbolcunun ligde 4, Avrupa Ligi’nde de 1 asisti bulunuyor. Başarılı futbolcu ayrıca UEFA Avrupa Ligi'nde bir sezonda en çok gol atan Türk futbolcu oldu.

Lille defansının önemli isimlerinden olan Mehmet Zeki Çelik ise 32 karşılaşmada görev aldı. 24 yaşındaki sağ bek, bu maçlarda 3 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı ve 1 de asist yaptı. Çelik 3 golün 2'sini ligde, 1'ini de UEFA Avrupa Ligi'nde attı.

KAYNAK: İHA
FOTOĞRAF: İHA


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