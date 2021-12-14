YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Limak, Rusya'da Gazprom'a ait Ust-Luga Projesi'nde yardımcı tesislerin yapım işini aldı

Limak, Rusya'da Gazprom'a ait Ust-Luga Projesi'nde yardımcı tesislerin yapım işini aldı

14.12.2021 13:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Limak, Rusya'da Gazprom'a ait Ust-Luga Projesi'nde yardımcı tesislerin yapım işini aldı

İSTANBUL (AA) - Limak, Rusya'da Gazprom'a ait "Mega proje" olarak adlandırılan Ust-Luga Projesi'nde yardımcı tesislerin yapım işini aldı.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Rus enerji şirketi Gazprom'a ait St Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga Projesi'ni yürüten RusHimAlyans şirketi ile Limak Construction şirketi arasında "Gaz İşleme Tesisi" kapsamındaki "Yardımcı Tesisler" ana müteahhitlik sözleşmesi dün imzalandı.

Limak Construction şirketi 2019 yılında Limak İnşaat'ın yüzde 100 iştiraki olarak Rusya'daki önemli altyapı, endüstri ve diğer büyük inşaat projelerinin hayata geçirilebilmesi için kuruldu. 2 yıl gibi bir sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık projeye imza atan Limak Constructions, Rusya inşaat piyasasında önemli bir yer edindi.

Atılan imza kapsamında Gaz İşleme Kompleksi (GPK) projesinin yanındaki üretim dışı tesislerin ve binaların inşaatı Limak tarafından yapılacak.

Projede gaz işletme kompleksinin çevresinde, 135 bin metrekarelik bina inşa edilecek. Bu tesisler içinde hizmet binaları ve laboratuvarlar da bulunuyor. Bölgede ayrıca, inşaat çalışmaları için 2 bin 500 kişi kapasiteli tesis yapılacak. Kontrata göre inşaata 2022 baharında başlanacak.

RusHimAlyans ile Limak Construction arasındaki anlaşma, St. Petersburg'da imzalanırken, anlaşmaya RusHimAlyans'ın inşaatlarda sorumlu direktörü Oleg Davıdov ile Limak Rusya Genel Müdürü Emre Özat imza attı. Törene Limak Holding Başkan Vekili Serdar Bacaksız ve RusHimAlyans Genel Müdürü Kirill Seleznyev de katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNEROlayın perde arkasını anlattı!Olayın perde arkasını anlattı!
Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"Ünlü sunucudan taciz itirafı! "10 yıldır maruz kalıyorum"
Fatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulunduFatih’te Türkmenistan uyruklu bir üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

İstanbul Namaz Vakitleri 14 Aralık Salı

İmsak
06:42
Sabah
08:14
Öğle
13:04
İkindi
15:23
Akşam
17:43
Yatsı
19:10

İstanbul Nöbetçi Eczaneler14 Aralık Salı

Kınalı Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Heybeliada Eczanesi
Adalar
İnan Eczanesi
Arnavutkoy
Kübra Eczanesi
Arnavutkoy
Soydan Eczanesi
Arnavutkoy
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Bandırmaspor'da 3 oyuncu kadro dışı bırakıldı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Mardin'de 4 çocuk annesi, eşi tarafından silahla öldürüldü

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Palandöken Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Adana'da otobüse tutunarak ilerleyen patenli çocuğun tehlikeli yolculuğu kamerada

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.