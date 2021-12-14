Limak, Rusya'da Gazprom'a ait Ust-Luga Projesi'nde yardımcı tesislerin yapım işini aldı

İSTANBUL (AA) - Limak, Rusya'da Gazprom'a ait "Mega proje" olarak adlandırılan Ust-Luga Projesi'nde yardımcı tesislerin yapım işini aldı.

Limak'tan yapılan açıklamaya göre, Rus enerji şirketi Gazprom'a ait St Petersburg yakınlarındaki Ust-Luga Projesi'ni yürüten RusHimAlyans şirketi ile Limak Construction şirketi arasında "Gaz İşleme Tesisi" kapsamındaki "Yardımcı Tesisler" ana müteahhitlik sözleşmesi dün imzalandı.

Limak Construction şirketi 2019 yılında Limak İnşaat'ın yüzde 100 iştiraki olarak Rusya'daki önemli altyapı, endüstri ve diğer büyük inşaat projelerinin hayata geçirilebilmesi için kuruldu. 2 yıl gibi bir sürede yaklaşık 2 milyar dolarlık projeye imza atan Limak Constructions, Rusya inşaat piyasasında önemli bir yer edindi.

Atılan imza kapsamında Gaz İşleme Kompleksi (GPK) projesinin yanındaki üretim dışı tesislerin ve binaların inşaatı Limak tarafından yapılacak.

Projede gaz işletme kompleksinin çevresinde, 135 bin metrekarelik bina inşa edilecek. Bu tesisler içinde hizmet binaları ve laboratuvarlar da bulunuyor. Bölgede ayrıca, inşaat çalışmaları için 2 bin 500 kişi kapasiteli tesis yapılacak. Kontrata göre inşaata 2022 baharında başlanacak.

RusHimAlyans ile Limak Construction arasındaki anlaşma, St. Petersburg'da imzalanırken, anlaşmaya RusHimAlyans'ın inşaatlarda sorumlu direktörü Oleg Davıdov ile Limak Rusya Genel Müdürü Emre Özat imza attı. Törene Limak Holding Başkan Vekili Serdar Bacaksız ve RusHimAlyans Genel Müdürü Kirill Seleznyev de katıldı.

