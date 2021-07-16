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Limitler, Beşiktaş'ın elini kolunu bağladı!

16.07.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekonomik sıkıntı ve limitler Beşiktaş'ın elini kolunu bağladı, sözleşmesi biten oyuncular henüz takımda tutulamadı.

Limitler, Beşiktaş'ın elini kolunu bağladı!

Geçen sezonun çifte kupalı şampiyonu Beşiktaş, yeni sezon öncesi başarının tadını çıkarmaktan çok uzakta...

Transfer ve maaş bütçesi sınırlı olan siyah-beyazlılar, takviye yapmakta zorlandığı gibi yola devam etmek istediği oyuncuları elinde de tutamıyor. Geçen sezon kiralık olarak forma giyen 5 oyuncu, Vincent Aboubakar, Rachid Ghezzal, Francisco Montero, Bernard Mensah ve Cenk Tosun'un yanı sıra sözleşmesi sona eren Dorukhan Toköz, Kara Kartal ile yola devam etmedi.

Valentin Rosier ise belirsiz... Portekiz'in Sporting Lizbon takımı ile Fransız sağ bek için görüşmeler sürüyor. 'Ben Beşiktaş'ın çocuğuyum' açıklamasının ardından Rosier'in takımda kalması bekleniyor.

Ayrılan 6 oyuncuya önümüzdeki sezon bir isim daha eklenebilir: Cyle Larin.

SÖZLEŞMESİ YENİLENMEYEN FUTBOLCULAR

Valentin Rosier: 37 maç, 3 gol, 6 asist

Rachid Ghezzal: 35 maç, 8 gol, 18 asist

Bernard Mensah: 35 maç, 4 gol, 1 asist

Dorukhan Toköz: 37 maç, 3 asist

Vincent Aboubakar: 28 maç, 16 gol, 5 asist

Francisco Montero: 17 maç

Cenk Tosun: 4 maç, 3 gol, 1 asist

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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü
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