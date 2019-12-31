Limon diyeti listesi: Limon diyeti nasıl yapılır?

Enfes bir C vitamini kaynağı olan limon, metabolizmayı hızlandırarak vücuttaki toksinlerden arınmaya yardımcı oluyor. Oldukça faydalı bir besin olan limon; idrar söktürücü, bağışıklık güçlendirici, metabolizma hızlandırıcı bir antioksidan kaynağıdır. Son zamanlarda popüler olan limon diyeti ise zayıflamak isteyenlerin başvurduğu bir yöntem.

Beş gün süren limon diyeti, doğru bir şekilde uygulandığında 5 günde 3 kilo verdirdiğini iddia ediyor. Diyet boyunca toksinlerden arınmaya, metabolizmayı hızlandırmaya ve bağırsak sağlığını garantilemeye yardımcı oluyor. Ancak limon diyetini uygulamadan önce muhakkak doktora danışmalısınız. Herhangi bir sağlık sorununuz varsa, düzenli ilaç kullanıyorsanız kesinlikle bu diyetten uzak durmalısınız.

BİR GÜNLÜK LİMON DİYETİ LİSTESİ

Kahvaltıdan 30 dakika önce: Bir bardak ılık limonlu su

Kahvaltı: Bir adet haşlanmış yumurta, dilediğiniz kadar yeşillik, 5 adet zeytin ve bir dilim kepek ekmeği

Ara öğün: Bir bardak şekersiz limonata

Öğlen: Bir kase yağsız yoğurt ve bir avuç ceviz ya da fındık

Ara öğün: Bir bardak ılık limonlu su

Akşam: Bir porsiyon ızgara tavuk/balık/kırmızı et, dilediğiniz kadar zeytinyağlı salata

Yatmadan önce: Bir bardak ılık limonlu su

Dikkat! Diyet boyunca günde 2 litre su içmeyi ve en az 30 dakika yürüyüş yapmayı ihmal etmeyin.



