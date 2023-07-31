Limon sarısı nasıl yazılır? Limon sarısı ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK’ye göre doğru yazılışı nedir?

Gerek günlük konuşmalarda gerekse yazılı iletişimlerde yaygın olarak karşımıza çıkan sözcüklerden biri limon sarısı kelimesidir. Renk belirten bu sözcüğün yazımında çok sık yanlışlık yapılmaktadır. Sözcüklerin doğru yazımını öğrenmek için online hizmet sunan yazım kılavuzlarına göz atılması oldukça önemlidir. Yazım konusunda öne çıkan ve güvenilir kaynak olarak gösterilen sitelerden biri TDK sözlüğüdür. Bu sözlük üzerinden kelimelerin hem okunuşunu hem de yazılışlarını öğrenmek mümkündür.

Limon sarısı nasıl yazılır?

Dilimiz sözcük sayısı açısından epey geniş bir dil olarak bilinmektedir. Kelime sayısının fazla olması zaman zaman sözcüklerde yazım hatasına yol açabilmektedir. Türkçemizde çok sık kullanılan kelimelerden biri limon sarısı sözcüğüdür. Limon sarısı yazımı ile alakalı kararsız kalındığında internet ortamında yer alan ve çevrim içi sözcük sorgulama fırsatı tanıyan sitelerin ziyaret edilmesi önerilmektedir. Bu siteler arasında ise Türk Dil Kurumunun sözlük sitesi öne çıkmaktadır. Bu siteye giriş yapıldığında sözcüklerin hem söyleniş şekillerini hem yazılışlarını hem de anlamlarını sorgulatma olanağı bulunmaktadır. Bu bağlamda limon sarısı TDK’ye göre manası şöyledir:

(İsim) Limon meyvesinin üzerini kaplayan kabuğun rengi

(Sıfat) Limon kabuğu renginde olan

Limon sarısı ayrı mı yazılır?

Dil bilgisi konuları arasında birleşik kelimeler başlığı ile öne çıkan önemli bir konu bulunmaktadır. Birleşik sözcükler konusu içerisinde ayrı ve bitişik kelimeler olmak üzere iki farklı konu başlığı vardır. Bu iki konunun çok iyi bir şekilde öğrenilmesi yazım hatalarının en aza indirilmesinde bir hayli etkilidir. Özellikle yazılı iletişimlerde yazımında çok sık hata yapılan sözcüklerden biri limon sarısı kelimesidir. Bu sözcük bir isim tamlaması olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde pek çok kullanıcı limon sarısı bitişik mi yazılır sorusunun yanıtı için internet sitelerini ziyaret eder.

Kelimelerin yazımıyla alakalı ilk bakılacak sitelerden biri Türk Dil Kurumunun sözlük sitesidir. TDK sözlüğüne göre bu kelime her zaman “limon sarısı” biçiminde yazılmalıdır. Bu kelimesinin “limonsarısı” tarzındaki kullanımı yanlıştır. Renklerden birinin ismi kullanılarak ortaya çıkmış isim tamlamalarının bitişik yazılması doğru değildir. Buna göre limon sarısı doğru yazılışı şu şekildedir: