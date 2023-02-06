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Unvan nasıl yazılır? Unvan mı ünvan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

06.02.2023 04:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçenin söz varlığı yabancı kökenli kelimeler bakımından oldukça zengindir. Yaşanan dönemin sosyal, kültürel ve siyasi etkileşimlerinden etkilenen dile pek çok yabancı kökenli kelime girmiştir. Konuşma diline yerleşen bu alıntı sözcüklerin yazı diline aktarılmasında bazı hatalar yapılabilir. Peki yabancı kökenli bir kelime olan unvan nasıl yazılır?

Unvan nasıl yazılır? Unvan mı ünvan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Unvan sözcüğü Arapça “ˁnw/ˁny” kökünden gelen “ˁunwān” sözcüğünden dilimize alıntıdır. Zamanla Türkçenin fonetiğine uygun hâle gelerek halk diline de yerleşmiş ve kullanımı oldukça geniş alıntı kelimeler arasındadır. Özellikle dilimize giren yabancı kökenli kelimelerin sözlü dilden yazılı dile aktarılmasında yazım hataları yapılabilir. Unvan sözcüğü de Türkçede kupür, sürpriz gibi sıkça yazım hatası yapılan kelimeler arasındadır.

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Unvan nasıl yazılır?

Günlük hayatta sıkça kullanılan unvan sözcüğü genellikle yazım yanlışı yapılan kelimeler arasındadır. Unvan TDK sözlüğünde “unvan” olarak yazılır ve “Bir kimsenin memuriyetindeki rütbesini, makamını veya mevkisini gösteren ad, san, titr.” anlamında kullanılan bir sözcüktür. Sözlü dilde yer edinmiş unvan sözcüğü yazı diline aktarılırken unvan mı ünvan mı noktasında kafa karışıklığına yol açar. Anlamından dolayı özellikle yazılı dilde kullanımı yaygın olan unvan kelimesinin ünvan şeklinde kullanımı Türk Dil Kurumuna göre yanlıştır ve doğru yazımı unvan şeklindedir. Farklı kaynaklarda unvan yazımı da rastlanan unvan kelimesinin TDK’ye göre doğru yazılışı "unvan" şeklindedir.

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Unvan doğru yazılışı ile örnek cümleler

Unvan sözcüğü herkes, yanlış, örtbas gibi yazım yanlışı sıkça yapılan sözcüklerden biridir. Doğru yazımı unvan şeklindedir ve bu yazılışın cümle içinde kullanımı incelenebilir:

  • Doçent sınavını başarıyla tamamlayarak doçent unvanı aldı.
  • Üniversiteden psikolog unvanıyla mezun oldu.
  • Yazdığı kitap o kadar çok okundu ki yılın yazarı unvanıyla ödül aldı.
  • Yıllarca süren akademik başarının sonucunda profesör unvanını sahip oldu.
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