Unvan nasıl yazılır? Unvan mı ünvan mı, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Unvan sözcüğü Arapça “ˁnw/ˁny” kökünden gelen “ˁunwān” sözcüğünden dilimize alıntıdır. Zamanla Türkçenin fonetiğine uygun hâle gelerek halk diline de yerleşmiş ve kullanımı oldukça geniş alıntı kelimeler arasındadır. Özellikle dilimize giren yabancı kökenli kelimelerin sözlü dilden yazılı dile aktarılmasında yazım hataları yapılabilir. Unvan sözcüğü de Türkçede kupür, sürpriz gibi sıkça yazım hatası yapılan kelimeler arasındadır.

Unvan nasıl yazılır?

Günlük hayatta sıkça kullanılan unvan sözcüğü genellikle yazım yanlışı yapılan kelimeler arasındadır. Unvan TDK sözlüğünde “unvan” olarak yazılır ve “Bir kimsenin memuriyetindeki rütbesini, makamını veya mevkisini gösteren ad, san, titr.” anlamında kullanılan bir sözcüktür. Sözlü dilde yer edinmiş unvan sözcüğü yazı diline aktarılırken unvan mı ünvan mı noktasında kafa karışıklığına yol açar. Anlamından dolayı özellikle yazılı dilde kullanımı yaygın olan unvan kelimesinin ünvan şeklinde kullanımı Türk Dil Kurumuna göre yanlıştır ve doğru yazımı unvan şeklindedir. Farklı kaynaklarda unvan yazımı da rastlanan unvan kelimesinin TDK’ye göre doğru yazılışı "unvan" şeklindedir.

Unvan doğru yazılışı ile örnek cümleler

Unvan sözcüğü herkes, yanlış, örtbas gibi yazım yanlışı sıkça yapılan sözcüklerden biridir. Doğru yazımı unvan şeklindedir ve bu yazılışın cümle içinde kullanımı incelenebilir: