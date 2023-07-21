Yeşil fasulye nasıl yazılır? Yeşil fasulye ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türk Dil Kurumu tarafından kullanıcılara aktarılan bilgiler, özellikle birleşik kelimelerin nasıl yazılması gerektiği konusunda fikir edinilmesini sağlar. Ancak TDK tarafından yapılan güncellemelere bağlı olarak belirli sözcüklerin doğru yazılışlarının değiştiği görülür. Bu kapsamda yazılı dildeki doğru kullanımı hakkında araştırma yapılan kelimelerden biri de yeşil fasulye olarak öne çıkar. Türk Dil Kurumu güncel sözlüğü incelendiğinde ise yeşil fasulyenin doğru kullanımı öğrenilebilir.

Yeşil fasulye nasıl yazılır?

Bitki bilimine yönelik bir isim olan yeşil fasulyenin nasıl yazılması gerektiği konusunda karışıklık yaşandığı görülür. Bu karışıklığın nedeni ise yeşil fasulye doğru yazılışının TDK tarafından 2023 yılı içerisinde güncellenmesidir. Dolayısıyla taze fasulye ile eş anlamlı olan bu sözcüğün ayrı mı bitişik mi yazılması gerektiği konusunda güncel bilgiler sunulmalıdır.

Fasulye bitkisinin taze ve turfanda olanını temsil eden yeşil fasulye TDK güncel sözlüğünde de belirtildiği üzere birleşik kelimeler arasındadır. Dolayısıyla bir bitkiyi ve bu bitkinin turfanda olan halinden yapılan yemeği ifade eden bu sözcükle ilgili olarak "Yeşil fasulye ayrı mı yazılır?" sorusuna yanıt arandığı görülür. Yaygın olarak araştırılan bu soruya verilmesi gereken yanıt ise "evet" olarak belirtilebilir. Çünkü önceden bitişik olarak yazılması gerektiği belirtilen yeşil fasulye kelimesinin doğru yazılışı ayrı olarak güncellenmiştir.

Yeşil fasulye bitişik mi yazılır?

Taze fasulye ile aynı anlama gelen yeşil fasulye sözcüğünün bitişik olarak yazılması gerektiği düşünülebilir. Ancak Türk Dil Kurumu tarafından yapılan düzenlemeler sonucunda belli başlı sözcüklerin doğru yazılışlarına yönelik olan bilgiler güncellenmiştir. Dolayısıyla yeşil fasulye yazımının da güncel kurallar doğrultusunda bitişik şekilde olması gerektiği belirtilmelidir. TDK tarafından açıklanan yeni bilgilere göre yeşil fasulye sözcüğünün doğru ve yanlış kullanımı aşağıdaki gibidir:

Yeşil fasulye (Doğru yazılışı)

Yeşilfasulye (Yanlış yazılışı)

Yeşil fasulye doğru yazılışı ile ilgili örnek cümleler

Türk Dil Kurumu tarafından belirli aralıklarla yapılan güncellemelerin sözcüklerin doğru yazılışlarına da yansıdığı bilinir. Bu nedenle bitişik olarak yazıldığı sanılan yeşil fasulye sözcüğünün yazılı dildeki doğru kullanımı hakkında detay verilmelidir. TDK'nin güncel açıklamaları dikkate alındığı zaman taze fasulyenin eş anlamlısı olan yeşil fasulye kelimesinin ayrı olarak yazılması gerektiği görülür. Bu sözcüğün güncel ve Türkçe yazım kurallarına aykırı olmayan kullanımının pekiştirilmesi için göz atılabilen cümleler ise aşağıdaki gibidir: