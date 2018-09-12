Lincoln, Red Bull Leipzig'in gözlemcisi oldu!

Galatasaray'ın eski futbolcusu Lincoln, Bundesliga takımlarından Red Bull Leipzig için oyuncu arayacak.
GÜNEY AMERİKA'DAN OYUNCU BAKACAK
Alman basınının haberine göre 3 yıl önce futbolu bırakan Lincoln, Red Bull Leipzig için Güney Amerika'dan futbolcu önerecek. Lincoln, Leipzig'in bu yaz kadrosuna kattığı Matheus Cunha transferinde de etkili olmuştu.
RANGNICK İLE BERABER ÇALIŞMIŞTI
Lincoln, Leipzig Sportif Direktörü Ralf Rangnick ile Schalke 04 ve Kaiserslautern'de beraber çalışmıştı.
(Sporx)
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