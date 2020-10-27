Lindsey Vonn selülitli fotoğrafını paylaştı, eleştirilere isyan etti!

ABD'li kayakçı Lindsey Vonn, 2019 yılında kayağı bıraktığını açıklamıştı. Dünyanın en çok tanınan kadın sporcularından olan 36 yaşındaki Vonn, kayaktaki başarısını magazin dünyasında da göstermeye devam ediyor.82 galibiyetle tarihin en çok yarış kazanan kadın kayakçısı olan Lindsey Vonn, tarihin en çok yarış kazanan kayakçısı Ingemar Stenmark'ın 86 galibiyetlik rekorunu kırmaya çok yaklaşmış ancak başaramamıştı.

Buz hokeyi oyuncusu P.K. Subban ile nişanlanan Vonn, daha önce ünlü golfçü Tiger Woods, kriketçi Kenan Smith, Vikings dizisiyle tanınan aktör Alexander Ludwig gibi isimlerle de birliktelik yaşamıştı.Aktif sporculuk yaşantısını geçen yıl bırakan Vonn, sosyal medyayı aktif bir şekilde kullanmayı ise aksatmıyor. ABD'li eski kayakçı, son yaptığı paylaşımla yeniden gündem oldu.

Lindsey Vonn, 'kusurlu' fotoğraflarına gelen yorumlardan bıktığını ifade ettiği paylaşımında bu duruma isyan etti ve selülitlerinin, göbeğinin olduğu fotoğraflar paylaştı.

Lindsey Vonn'un paylaştığı fotoğraflar ve yaptığı uzun açıklama ise şu şekilde: