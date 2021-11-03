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Linet, Eurovision’da İsrail’i temsil etmek için katıldığı yarışmada kendine hayran bıraktı

03.11.2021 09:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Linet, Türkiye’nin 2013 yılından beri katılmadığı Eurovision şarkı yarışmasında İsrail’i temsil edebilmek için X Factor adlı yarışmaya katıldı. Tel Aviv doğumlu Türk-İsrail asıllı şarkıcı, sesiyle kendine hayran bırakırken bir üst tura geçmeye hak kazandı.

Geçtiğimiz günlerde İsrail'de asker kaçağı olduğunu açıklayan Türk kökenli Yahudi şarkıcı Linet, Eurovision'da İsrail'i temsil etmek için ülkedeki X Factor yarışmasına katıldı. Jüri üyelerini etkileyerek bir sonraki tura geçmeyi başaran Linet, sesiyle ülkede büyük yankı uyandırırken, İsrail Büyükelçiliği de bir mesaj paylaştı.

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Linet, İbranice 'Güneş' ve bir dönem Burhan Çaçan'ın seslendirdiği 'Akşam Olmadan' şarkısını söyledi. Ünlü şarkıcı, sesiyle bazı jüri üyelerinin gözlerini doldururken, bir kısmı da şarkı sonunda Linet'i ayakta alkışladı.

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XFactor yarışmasında Linet dışında Türk kökenli İzmirli bir aileden gelen Sapir Saban da yer aldı.

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LİNET KİMDİR?

Türk-İsrailli şarkıcı Linet Menaşi, 5 Mart 1975 tarihinde dünyaya geldi. İsrail'de doğup büyüdü. Annesi bir dönemlerin önemli Türk Sanat Müziği şarkıcılarından olan Bursalı Leyla Özgecan, babası ise İstanbullu Şumuel Menaşe'dir. 10 yaşında ilk albümünü İsrail'de yapan Linet, 1993 yılında Ani Ana isimli şarkı ile Eurovision Şarkı Yarışması İsrail elemelerine katıldı. Türkiye'deki ilk albümü 1995 yılında yayınlanmıştır. Türkçe ve İbranice'nin yanı sıra Arapça ve İngilizce şarkılar da söylemektedir.

2003 yılında İsrail'de “Different Woman” adlı bir stüdyo albümüne imza atan şarkıcı aynı zamanda İsrail'de şekerci dükkânı açarak ticaret işine de atıldı.

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