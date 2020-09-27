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Linnes: Fenerbahçe'ye karşı istediğimizi yapamadık

GALATASARAY HABERLERİ  | 27.09.2020 21:29 | Son Güncelleme

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes, Fenerbahçe maçını değerlendirdi.

Linnes: Fenerbahçe'ye karşı istediğimizi yapamadık

Galatasaray'ın Norveçli futbolcusu Linnes, Fenerbahçe karşılaşmasını değerlendirdi.

Takım olarak zor bir maç çıkarttıklarını ifade eden Linnes, "Benim için önemli olan ilk 11'de şans bulmak, sağ bek-sol bek fark etmez. Bugün sol bekte oynadım. Bizim için zor bir maç oldu. Bugüne kadar sergilediğimiz mantaliteyi sahaya yansıtamadık, kendi oyunumuzu oynayamadık. Yine de liderliğimizi sürdürüyoruz." dedi

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Şikebahçe gibi yatmıyorsunuz kardeşim hafta içi olacak o kadar şimdi rangers macı var şikecileirn neyi var boş iş zaten 10 kişi defans yaptılar korkak edersiz camia boş camia puha
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