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Lionel Messi Barcelona'da kalacağını açıkladı

İSPANYA HABERLERİ  | 04.09.2020 19:17 | Son Güncelleme

Arjantinli yıldız Lionel Messi, İspanyol ekibi Barcelona'da kalacağını açıkladı.

Lionel Messi Barcelona'da kalacağını açıkladı

Barcelona'nın 33 yaşındaki Arjantinli yıldızı Lionel Messi, futbol kariyerine Katalan ekibinde devam edeceğini duyurdu.

Messi'nin açıklamalarından satır başları:

”Barcelona’da mutlu değildim ve ayrılmak istedim. Buna rağmen hiçbir şekilde ayrılmama izin verilmedi ve yasal bir anlaşmazlığa düşmemek için kulüpte kalmaya karar verdim. Kulüp başkanı Bartomeu liderliğindeki kulübün yönetimi tam bir felaket."

"Barcelona'da devam edeceğim. Bu kulüp için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Ben her zaman kazanmak isteyen biriyim. Kaybetmeyi sevmiyorum ve kendim için en iyisini istiyorum."

"Şu anda yeni bir teknik direktörümüz var. Koeman. Yeni fikirleri var. Bu güzel bir şey ama önemli olan, takımın buna vereceği yanıt. Bizler, Barcelona'yı en üst seviyeye taşımalıyız."

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Barca başkanı istifa etmelidir.
Türkiye'de başkanın yönetimine felaket dense o adamı kulüp binasının önünden geçirmezler. Tabi Messi oluna durum bu
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