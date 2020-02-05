Lionel Messi Barcelona'da kriz çıkardı

Barcelona Sportif Direktörü Eric Abidal'ın verdiği bir röportajda eski teknik direktör Ernesto Valverde'nin gönderilmesiyle ilgili olarak "Bir çok futbolcu memnun değildi ve onun döneminde çok da çalışmıyordu." şeklindeki sözlerine Lionel Messi'den tepki geldi.

LİONEL MESSİ'DEN TEPKİ

Arjantinli futbolcu, alışık olunmadık bir şekilde sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaparak, şu ifadeleri paylaştı:

"Dürüst olmak gerekirse bu tip şeyler yapmak hoşuma gitmiyor ama herkes kendi görev alanından sorumlu olmalı ve kararlarına dikkat etmelidir. Futbolcular, sahada olanları ve kendilerini iyi hissetmedikleri zamanı ilk bilenlerdir. Sportif yöneticiler de sorumluluklarını ve özellikle aldıkları kararları üstlenmelidirler. Diğer yandan oyuncular hakkında konuşurken isim vermeniz gerekiyor. Eğer bunu yapmazsanız söylentiler ve doğru olmayan sözler artıyor ve hepimizi kirletiyor."

Öte yandan Barcelona Kulübü, antrenmanda sakatlanan Fransız futbolcusu Ousmane Dembele'nin sağ bacak arka adale tendonunda tam yırtık tespit edildiğini açıkladı. Katalan kulübü, Dembele'nin iyileşme süreciyle ilgili süre vermezken, İspanyol basını bu tip sakatlıkların 3-4 ayda düzeldiğini, Fransız futbolcunun sezonu kapattığını iddia etti.