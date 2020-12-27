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Lionel Messi: Bazen isimsiz olmak istiyorum

İSPANYA HABERLERİ  | 27.12.2020 18:45 | Son Güncelleme

Lionel Messi, takımı Barcelona'yla geçirdiği çalkantılı dönem ve takımda kalması üzerine açıklamalarda bulundu.

Lionel Messi: Bazen isimsiz olmak istiyorum

Barcelona'nın Arjantinli süper yıldızı Lionel Messi, takımdaki son durumu değerlendirdi.

Messi, takımının inişli çıkışlı performansı ve kendisi hakkındaki bitmeyen tartışmalar üzerine de açıklamalarda bulundu.

"O GÜNLER GEÇTİ"

33 yaşındaki yıldız açıklamasında, "Yaz aylarında yaşananlar benim için çok zordu ama artık o günler geçti. Durumu aştım. Barcelona kulüp olarak zor zamanlardan geçiyor ama ben savaşmaya devam edeceğim. Şimdi kendimi iyi hissediyorum." dedi.

Messi açıklamalarının devamında, "Yaşamımda ayrıcalıklı olduğum doğru ancak ben de bazen isimsiz olmak istiyorum. Bir markete, sinemaya ya da restauranta gitmenin zevkini tadabilmek istiyorum." sözlerini sarf etti.

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PELE'Yİ GEÇTİ

Messi, gaçtiğimiz günlerde Barcelona'daki toplam sayısını 644'e yükselterek, Pele'ye ait olan bir takımda en çok gol atan oyuncu olma rekorunu kırmıştı.

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