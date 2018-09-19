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Lionel Messi Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı

İSPANYA HABERLERİ  | 19.09.2018 10:17 | Son Güncelleme

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı.

Lionel Messi Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti. Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.

Messi'den 8'inci hat-trick

Cristiano Ronaldo'dan (120 gol) sonra Şampiyonlar Ligi tarihinin 2. en skorer oyuncusu olan Lionel Messi, takımı Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. Toplam gol sayısını 103'e çıkaran Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yaparak Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. Messi ayrıca İspanyol Raul Gonzalez'den sonra organizasyonda üst üste 14 sezon gol kaydeden ikinci isim olmayı da başardı.

Liverpool 90+2'nci dakikada kazandı

Geçen sezonun finalisti Liverpool ile turnuvanın iddialı takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) arasındaki mücadele, büyük heyecana sahne oldu. Ev sahibi Liverpool, Daniel Sturridge ve James Milner'ın golleriyle 2-0 öne geçti ancak PSG, Thomas Meunier ve Kylian Mbappe'nin goleriyle skoru eşitledi. Liverpool, Roberto Firmino'nun 90+2'nci dakikada attığı golle maçı 3-2 kazandı.

UEFA Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçlarının ilk gününde alınan sonuçlar ve gruplardaki puan durumu şöyle:

A Grubu:

Monaco (Fransa)-Atletico Madrid (İspanya): 1-2

Club Brugge (Belçika)-Borussia Dortmund (Almanya): 0-1

B Grubu:

Inter (İtalya)-Tottenham (İngiltere): 2-1

Barcelona (İspanya)-PSV (Hollanda): 4-0

C Grubu:

Kızılyıldız (Sırbistan)-Napoli (İtalya): 0-0

Liverpool (İngiltere)-Paris Saint-Germain (Fransa): 3-2

D Grubu:

Schalke 04 (Almanya)-Porto (Portekiz): 1-1

Galatasaray-Lokomotiv Moskova (Rusya): 3-0

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Anahtar Kelimeler:
messi ronaldo Şampiyonlar Ligi barcelona

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