Lionel Messi Cristiano Ronaldo'nun rekorunu kırdı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2018-19 sezonu, A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, D grubundaki ilk maçında konuk ettiği Lokomotiv Moskova'yı 3-0 yendi.

Sarı-kırmızılıların grubundaki diğer maçta Schalke 04 ile Porto 1-1 berabere kaldı. Bu sonuçlarla Galatasaray, D grubunun zirvesine yerleşti. Porto'nun 37 yaşındaki kalecisi Iker Casillas, Şampiyonlar Ligi'nde 20 sezon oynayan ilk isim oldu. İspanyol file bekçisi, Manchester United'ın unutulmaz oyuncularından Ryan Giggs ile ortak olduğu rekoru kırdı.

Messi'den 8'inci hat-trick

Cristiano Ronaldo'dan (120 gol) sonra Şampiyonlar Ligi tarihinin 2. en skorer oyuncusu olan Lionel Messi, takımı Barcelona'nın PSV'yi 4-0 yendiği maçta 3 gol attı. Toplam gol sayısını 103'e çıkaran Arjantinli futbolcu, Şampiyonlar Ligi kariyerinde 8. kez hat-trick yaparak Ronaldo ile paylaştığı rekoru tek başına ele geçirdi. Messi ayrıca İspanyol Raul Gonzalez'den sonra organizasyonda üst üste 14 sezon gol kaydeden ikinci isim olmayı da başardı.