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Lionel Messi'den Barcelona'ya şok: Gelmiyorum

İSPANYA HABERLERİ  | 30.08.2020 08:47 | Son Güncelleme

Arjantinli yıldız Lionel Messi, yeni sezon öncesinde yapılacak sağlık kontrollerine ve koronavirüs testlerine katılmayacağını Barcelona'ya bildirdi. Daha önce Arjantin basınında yer alan haberlerde, Messi'nin yeni teknik direktör Ronald Koeman yönetiminde pazartesi günü yapılacak ilk antrenmana çıkmaya karar verdiği belirtilmişti. Öte yandan konuyla ilgili henüz Barcelona'dan bir açıklama gelmedi.

Lionel Messi'den Barcelona'ya şok: Gelmiyorum

Kariyerini geçirdiği Barcelona'dan ayrıılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi'den kulübüne bir kötü haber daha geldi.

Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Lionel Messi, kararın arkasında. İspanyol basınında yer alan habere göre; Messi, yeni sezon öncesinde yarın (Pazar) yapılacak sağlık kontrollerine ve koronavirüs testlerine katılmayacağını Barcelona'ya bildirdi.

Arjantinli yıldızın, sözleşmesinin süresinin dolduğunu ve ayrılma kararının nihai olduğunu bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.

(AJANSSPOR)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
sanki bana ronaldosun bi cacik olmaz seni sen yapan barca zaten
cavi ve inyesta olmasaydı sen şimdi bu seviyede olmazdın onlarin hep hakkını yedik ve yedin
bence degisime ihtiyaci vardi barcada 10 kisiyi calim attiginda bile anlam katmiyordu degerli olmuyordu . yeni heycanlar lazim di . ingiltereye gidip 3 kez gol krali ya da italya dikkat ceker . toplam 1000 gol barajini da gecer gjbi geliyor
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