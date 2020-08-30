Lionel Messi'den Barcelona'ya şok: Gelmiyorum

Kariyerini geçirdiği Barcelona'dan ayrıılmasına kesin gözüyle bakılan Lionel Messi'den kulübüne bir kötü haber daha geldi.
Barcelona'dan ayrılacağını açıklayan Lionel Messi, kararın arkasında. İspanyol basınında yer alan habere göre; Messi, yeni sezon öncesinde yarın (Pazar) yapılacak sağlık kontrollerine ve koronavirüs testlerine katılmayacağını Barcelona'ya bildirdi.
Arjantinli yıldızın, sözleşmesinin süresinin dolduğunu ve ayrılma kararının nihai olduğunu bir kez daha teyit ettiği kaydedildi.
(AJANSSPOR)
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