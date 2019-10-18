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Lionel Messi'den Falcao yorumu: Nereye giderse gitsin gollerine devam edecek

İSPANYA HABERLERİ  | 18.10.2019 10:08 | Son Güncelleme

Barcelona'nun süper yıldızı Lionel Messi, Galatasaray'a transfer olan Radamel Falcao için "Harika bir golcü. Kafa vuruşları muhteşem, iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Nereye giderse gitsin gollerine devam edecek" dedi.

Lionel Messi'den Falcao yorumu: Nereye giderse gitsin gollerine devam edecek

Barcelona'nın süper starı Lionel Messi, 6. kez üst üste kazandığı Altın Ayakkabı ödülünün ardından Marca'nın sorularını yanıtladı.

Falcao'nun Galatasaray'a transferi hakkında kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Leo Messi, "Falcao harika bir golcü. Kafa vuruşları muhteşem, iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Nereye giderse gitsin gollerine devam edecek" dedi.

KENDİ HAKKIMDA KONUŞMAYI SEVİYORUM
Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Messi, "İnsanların benim hakkımda konuşmasını tercih ederim. Ne olduğumu, ne yaptığımı ve takımıma ne verebileceğimi biliyorum, bunları kendime saklıyorum. İnsanların kendi yorumları olabilir ancak ben kendi hakkımda konuşmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

STEGEN VE NEUER BENZİYOR
Almanya Milli Takımı'ndaki Stegen ve Neuer tartışmaları hakkındaki düşüncelerini dile getiren Leo, "Stegen ve Neuer benzer özelliklere sahip ikli kaleci. İkisi de bir orta saha oyuncusu gibi oyunu kurabiliyor ve atak geçişlerinde çok hızlılar. Stegen'i yakından tanıyorum, Neuer ile çalışmadım, maçlarını izlemiyorum" dedi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'Nİ BU SEZON ALMALIYIZ
Bu sezon hem La Liga hem de Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak itediklerini ifade eden Messi, "Barcelona için hedef her zaman şampiyonluklar kazanmak ve bu sezon da hedefimiz Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak. O kupayı bu sezon almayız. Takım olarak iyi durumdayız ve haftalar ilerledikçe çok daha iyi duruma gelerek Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için daha da motive olacağız" şeklinde konuştu.

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Anahtar Kelimeler:
messi radamel falcao Galatasaray

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