Lionel Messi'den Falcao yorumu: Nereye giderse gitsin gollerine devam edecek

Barcelona'nın süper starı Lionel Messi, 6. kez üst üste kazandığı Altın Ayakkabı ödülünün ardından Marca'nın sorularını yanıtladı.

Falcao'nun Galatasaray'a transferi hakkında kendisine yöneltilen soruya da cevap veren Leo Messi, "Falcao harika bir golcü. Kafa vuruşları muhteşem, iki ayağını da çok iyi kullanıyor. Nereye giderse gitsin gollerine devam edecek" dedi.

KENDİ HAKKIMDA KONUŞMAYI SEVİYORUM

Zlatan Ibrahimovic ve Cristiano Ronaldo hakkında da konuşan Messi, "İnsanların benim hakkımda konuşmasını tercih ederim. Ne olduğumu, ne yaptığımı ve takımıma ne verebileceğimi biliyorum, bunları kendime saklıyorum. İnsanların kendi yorumları olabilir ancak ben kendi hakkımda konuşmayı seviyorum" ifadelerini kullandı.

STEGEN VE NEUER BENZİYOR

Almanya Milli Takımı'ndaki Stegen ve Neuer tartışmaları hakkındaki düşüncelerini dile getiren Leo, "Stegen ve Neuer benzer özelliklere sahip ikli kaleci. İkisi de bir orta saha oyuncusu gibi oyunu kurabiliyor ve atak geçişlerinde çok hızlılar. Stegen'i yakından tanıyorum, Neuer ile çalışmadım, maçlarını izlemiyorum" dedi.