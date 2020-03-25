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Lionel Messi'den koronavirüsle savaşa 1 milyon Euro bağış

İSPANYA HABERLERİ  | 25.03.2020 08:55 | Son Güncelleme

Barcelona'da bir hastane, koronavirüs tedavileri için yaptığı bağışlar sebebiyle Lionel Messi'ye teşekkür mesajı yayınladı. Messi'nin ayrıca ülkesi Arjantin'de de bağış yaptığı ve toplam bağış miktarının 1 milyon Euro'yu bulduğu belirtiliyor. Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi'nin koronavirüs tedavileri için cömert miktarlarda yardım yaptığı ortaya çıktı.

Lionel Messi'den koronavirüsle savaşa 1 milyon Euro bağış

İspanya La Liga ekiplerinden Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, koronavirüs ile savaş kapsamında Hospital Clínic de Barcelona'ya maddi bağışta bulundu. Hastanenin kurumsal twitter hesabından yapılan duyuruda Lionel Messi'ye yaptığı bağış seneniyle teşekkür edilirken, "Bağlılığın ve desteğin için teşekkürler Leo" sözleri kullanıldı.

Arjantinli yıldızın bağışın ne kadar olacağı henüz resmi olarak açıklanmazken, miktarın 1 milyon euro civarında olması bekleniyor. Bağışın bir kısmı Hospital Clínic de Barcelona'ya yapılırken, bir kısmının da Arjantin'de bir polikliniğe yapılacak. Lionel Messi'nin yapacağı bağışın ardından hastaneler, koronavirüs ile mücadele edebilmek için yeni ekipmanları tahsis edebilecek.

(SPORX)

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Anahtar Kelimeler:
barcelona lionel messi İspanya La Liga

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