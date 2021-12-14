Lionel Messi'den Real Madrid yorumu

Lionel Messi'nin gözü hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğunda, hem de 2022 Dünya Kupası'nda.

Paris Saint-Germain'in süper yıldızı Dubai'de Expo 2020'yi ziyaret etti.

REAL MADRID YORUMU

Messi, takımının UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turunda Real Madrid'le eşleşmesinin ardından hedeflerini anlattı.

"Paris Saint-Germain uzun yıllardır Şampiyonlar Ligi'ni kazanmak için mücadele ediyor. Yaklaştıkları zamanlar da oldu. Bu her takımın kazanmayı hayal ettiği çok özel bir kupa. Umarım birlikte başarırız."

DÜNYA KUPASI YORUMU: İYİ DURUMDAYIZ

34 yaşındaki futbolcu, Arjantin Milli Takımıyla ilgili konuşurken de Copa America'yı kazandıklarını hatrlattı.

Messi 2022 Dünya Kupası için de iddialı olduklarını söyledi.

"Bu başarı, yükselişe geçmemizi sağladı. Dünya Kupası öncesi iyi durumdayız. Herkesin rüyası için biz de tüm gücümüzle mücadele edeceğiz."

Arjantinli süper yıldız, tüm zamanların en iyi futbolcuları arasında gösteriliyor.

Buna karşın, dünya kupasını bugüne kadar kazanamamasının, kariyerindeki en büyük eksik olduğu vurgulanıyor.



