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Lionel Messi için ABD iddiası

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 20.02.2020 09:51 | Son Güncelleme

MLS kulübü Los Angeles Galaxy, Messi'yi transfer etmek için harekete geçti.

Lionel Messi için ABD iddiası

Los Angeles Galaxy'den flaş Messi hamlesi! MLS kulübü yetkilileri Zlatan'ın yerine bir başka dünya starı Messi'yi getirmeyi planlıyor.

Gündemi yakından sarsan iddianın perde arkasında, Los Angeles Galaxy yöneticilerinin Messi'nin babasıyla ön görüşmeler yaptığı öğrenildi. Radio Continental'ın haberine göre, Zlatan'ın yerine bir başka dünya yıldızı getirmek isteyen Los Angeles kulübü gözüne Messi'yi getirdi.

Arjantinli yıldızın son dönemde Barcelona yönetimiyle arasındaki sorunlardan dolayı sözleşmesini hala uzatmadığı ve geleceğine karar vermemesi nedeniyle, Los Angeles yönetimi Messi'yi transfer etmek için çalışmalara başladı.

(FUTBOL ARENA)

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Anahtar Kelimeler:
los angeles galaxy messi ABD barcelona İspanya La Liga

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