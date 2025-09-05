SPOR

Lionel Messi iki gol attığı maçta Arjantin'e gözyaşlarıyla veda etti

Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, Arjantin Milli Takımı’yla son maçına çıktı. Yıldız isim son maçında 2 gol kaydederken maçın ardından gözyaşlarını tutamadı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

2026 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri’nde Arjantin, sahasında Venezuela’yı 3-0 mağlup etti. Buenos Aires’teki Monumental Stadı’nda oynanan maça Messi’nin ‘veda’sı damgası vurdu.

Milli formayla son maçına çıkan 38 yaşındaki yıldız seremonide çocuklarıyla yer aldı. Yıldız isim ısınırken ve maç sonrasında gözyaşlarını tutamadı.

‘BU ŞEKİLDE BİTİREBİLMEK HAYALİMDİ’

Maçta iki gol kaydeden Messi “Çok fazla duygu var, bu sahada çok şey yaşadım. Burada bu şekilde bitirebilmek her zaman hayalini kurduğum şeydi” dedi.

"HENÜZ KARAR VERMEDİM"

Arjantinli yıldız gelecek yaz ABD, Meksika ve Kanada’da düzenlenecek 2026 FIFA Dünya Kupası’nda oynayıp oynamayacağı sorusunaysa şöyle yanıt verdi:

“Kendimi iyi hissetmeye ve her şeyden önce kendime karşı dürüst olmaya çalışıyorum. İyi hissettiğimde keyif alıyorum ama iyi hissetmiyorsam orada olmamayı tercih ediyorum. Bakalım ne olacak. Dünya Kupası hakkında henüz bir karar vermedim. Göreceğiz.”

