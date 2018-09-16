Lionel Messi: Kendimi izlemeyi sevmiyorum

Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldızı Lionel Messi, Katalan radyosuna çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Lionel Messi'nin açıklamaları:

"Asla maçlarımı izleyemiyorum. Kendimi televizyondan izlemeyi sevmiyorum. Geçmişte olanları hatırlamayı sevmem. Daima ileriye bakmayı tercih ederim"

MAÇ İZLEMEYİ SEVERİM

"Futbol maçlarını izlemeyi seviyorum. Her ligi izliyorum. La Liga'yı izlemeyi deniyorum. Aynı zaman Arjantin Ligi ve Copa Libertadores'i izliyorum. Saat farkına rağmen takip ediyorum"

FUTBOL DEĞİŞİYOR

"17 yaşında futbola başladığımda başka bir pozisyonda ve başka bir şekilde oynuyordum. Yıllar geçtikçe futbol değişiyor. Benim de değişmem gerekiyordu. Bu durum, oyunumu geliştirmeme yaradı.

EN ÇOK GELİŞEN YÖNÜM...

"En çok gelişen yönüm son paslar. Geçen sene birçok asist yaptım. Bu konuda kendimi çok geliştirdim. Serbest vuruşlar hakkında da çok şey öğrendim. Her gün vuruşlarımı geliştirmeye çalışıyorum."

PENALTI ÇOK ZOR

"Penaltılarda daha etkili olmak istiyorum. Gerçekten çok zor. Antrenmanda penaltı atmakla maçta atmak aynı değil." (SPORX)

