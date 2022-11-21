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'Lionel Messi'li Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alıyor!

21.11.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin, Dünya Kupası C Grubu'ndaki ilk maçında salı günü Suudi Arabistan ile karşı karşıya gelecek. Saat 13.00'te başlayacak olan mücadelede tüm gözler, Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi'de olacak.

'Lionel Messi'li Arjantin, 2022 Dünya Kupası'nda sahne alıyor!

Dünya Kupası'nda en büyük şampiyonluk adaylarından biri olarak gösterilen Arjantin, ilk maçında yarın Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı turnuvanın en büyük stadı (80 bin) Lusail'de oynanacak ve Sloven hakem Slavko Vincic'in düdük çalacağı C Grubu mücadelesi, saat 13.00'te başlayacak.

İki ülke, yarınki mücadelede 5. kez karşı karşıya gelecek. İki maçı Arjantin kazanırken, iki karşılaşma ise berabere sona erdi.

Gruptaki diğer maçta ise Meksika ile Polonya, 974 Stadı'nda puan mücadelesi verecek.

SON 13 GRUP MAÇINDA 1 KEZ YENİLDİ

  • 1974 Almanya’dan bu yana üst üste 13. kez Dünya Kupası finallerinde boy gösteren Arjantin, oynadığı son 13 grup maçında sadece 1 yenilgi aldı.

FIFA klasmanının 3 numarası olarak Katar’a gelen "Tangocular", hızlı başladıkları maçlarda ilk yarı performanslarıyla öne çıkıyor.

Geçen yıl Brezilya'yı 1-0 yenerek Kupa Amerika'yı müzesine götüren Arjantin, turnuvada ilk yarılarda gol yemeden 9 kez rakip fileleri havalandırırken, bunların 4'ü ilk 15 dakikada geldi.

Arjantin, Dünya Kupası elemelerinde ise 17 maçın 12'sinde devre arasına önde girdi.

MESSI, YARI FİNALE ÇIKARSA...

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Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 2022 FIFA Dünya Kupası'nda Alman Lothar Matthaeus'a ait turnuva tarihinin en çok maç oynama rekorunu kırmaya çalışacak.

Messi, Arjantin'in Katar'da yarı finale çıkması halinde tüm karşılaşmalarda görev alırsa Dünya Kupası'nda en çok maç oynayan futbolcu rekorunun yeni sahibi olacak.

Şu ana kadar 4 Dünya Kupası'nda 19 karşılaşmaya çıkan Messi, Arjantin ile yarı final görmesi durumunda Matthaeus'un rekorunu egale edecek. Messi, takımıyla oynayacağı olası bir final veya üçüncülük maçıyla da rekoru uzun süredir elinde tutan Alman futbolcuyu geride bırakacak.

Matthaeus, Dünya Kupası'nda 25 kez forma giyerek ulaşılması zor bir rekora imza attı.

ADIM ADIM REKORA GİDİYOR

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Teknik direktör Lionel Scaloni yönetimindeki Arjantin, iki maç daha yenilmemesi halinde İtalya'ya ait rekoru kıracak.

  • 36 maçtır bileği bükülmeyen "Tangocular", grupta Suudi Arabistan ve Meksika karşılaşmalarında da mağlup olmadan ayrılırsa bu alandaki yeni rekorun sahibi olacak.

Roberto Mancini yönetimindeki İtalya, Ekim 2018-Ekim 2021 aralığında 37 maçta yenilgi yüzü görmeyerek tarihe geçmişti.

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Arjantin Katar dünya kupası

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