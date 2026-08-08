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Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti...

Dünya futbolunun efsane ismi Lionel Messi, babası Jorge Messi'nin vefatıyla sarsıldı. 68 yaşındaki Jorge Messi, bir süredir tedavi gördüğü Rosario'daki hastanede yaşamını yitirdi.

Lionel Messi'nin acı günü! Babası Jorge Messi hayatını kaybetti...
Emre Şen

Dünya futbolunun en büyük yıldızlarından Lionel Messi, babası Jorge Messi'nin hayatını kaybetmesiyle derin bir üzüntü yaşadı. Arjantin basınında yer alan haberlere göre, bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele eden 68 yaşındaki Jorge Messi yaşamını yitirdi.

68 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ

Arjantin medyasında aktarılan bilgilere göre Jorge Messi, 7 Ağustos Cuma gecesi saat 22.00 sıralarında hayata gözlerini yumdu. Bir süredir doktor gözetiminde olan Jorge Messi'nin tedavisinin Rosario'daki bir hastanede devam ettiği belirtildi.

DAHA ÖNCE ASILSIZ HABERLER ÇIKMIŞTI

Jorge Messi’nin sağlık durumuyla ilgili geçtiğimiz Haziran ayında da çeşitli iddialar ortaya atılmış, hatta yaşamını yitirdiğine dair gerçeği yansıtmayan haberler basında yer almıştı. O dönemde açıklama yapan Messi ailesi, iddiaları yalanlayarak Jorge Messi’nin sağlık sorunları yaşadığını ve tedavisinin sürdüğünü kamuoyuna duyurmuştu.

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