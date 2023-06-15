Lionel Messi'nin attığı gol tarihe geçti! Amerika'ya transfer olan yıldız oyuncu çok canlar yakacak...

Arjantin'in Avustralya ile karşılaştığı dostluk maçında Messi rüzgarı esti. Mücadelenin henüz başında takımını 1-0 öne geçiren Messi, kariyerinin en erken golünü attı.

TAM 79. SANİYEDE AĞLARI SARSTI

Maçın henüz başında topla buluşan Messi, rakibine müthiş bir çalım atarak ceza sahası dışında bomboş kaldı. Kendine has plase vuruşuyla kaleciyi mağlup eden Arjantinli oyuncu, kariyerinin en hızlı golünü atmış oldu.

AMERİKA'YA GİDİYOR

Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Paris Saint-Germain ile yollarını ayırdığını açıklayan Messi, ABD takımlarından Inter Miami'ye gideceğini söylemişti. Attığı bu golle yine gündeme oturan Messi için birçok yorum yapıldı.



