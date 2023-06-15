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Lionel Messi'nin attığı gol tarihe geçti! Amerika'ya transfer olan yıldız oyuncu çok canlar yakacak...

15.06.2023 16:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arjantin'in Çin'de oynadığı hazırlık maçında Messi yine tarihe geçmeyi başardı. İlk düdüğün üstünden 79 saniye geçtikten sonra ağları sarsan Arjantinli oyuncu, kariyerinin en hızlı golünü kaydetti.

Lionel Messi'nin attığı gol tarihe geçti! Amerika'ya transfer olan yıldız oyuncu çok canlar yakacak...
Lionel Messi

Lionel Messi

ARJ Arjantin
Yaş: 36 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Paris St Germain
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Arjantin'in Avustralya ile karşılaştığı dostluk maçında Messi rüzgarı esti. Mücadelenin henüz başında takımını 1-0 öne geçiren Messi, kariyerinin en erken golünü attı.

TAM 79. SANİYEDE AĞLARI SARSTI

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Maçın henüz başında topla buluşan Messi, rakibine müthiş bir çalım atarak ceza sahası dışında bomboş kaldı. Kendine has plase vuruşuyla kaleciyi mağlup eden Arjantinli oyuncu, kariyerinin en hızlı golünü atmış oldu.

AMERİKA'YA GİDİYOR

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Geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamayla Paris Saint-Germain ile yollarını ayırdığını açıklayan Messi, ABD takımlarından Inter Miami'ye gideceğini söylemişti. Attığı bu golle yine gündeme oturan Messi için birçok yorum yapıldı.


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