SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Avrupadan Futbol
  4. Lionel Messi'nin kazandığı Ballon d’Or ödül törenine damga vuran küfür! Kendini tutamadı ve arkadaşına sinkaflı sözler söyledi

Lionel Messi'nin kazandığı Ballon d’Or ödül törenine damga vuran küfür! Kendini tutamadı ve arkadaşına sinkaflı sözler söyledi

31.10.2023 13:32 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

2023 Ballon d’Or (Altın Top) ödülünün sahibi Arjantinli yıldız Lionel Messi oldu. 36 yaşındaki futbolcu 2022 Dünya Kupası’nda elde ettiği şampiyonluğun ardından, bu ödüle kariyerinde 8. kez ulaştı. Manchester City ile sezonu 3 kupayla tamamlayan Erling Haaland, yılın en iyi forveti ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde yaşanan olay ise sosyal medyada gündem oldu.

Lionel Messi'nin kazandığı Ballon d’Or ödül törenine damga vuran küfür! Kendini tutamadı ve arkadaşına sinkaflı sözler söyledi

Futbol dünyasının en prestijli ödüllerinden Ballon d’Or bu gece sahibini buldu. Kariyerine Inter Miami’de devam eden Lionel Messi, rakiplerini geçerek ödülü kazanan isim oldu. Arjantinli futbolcu, daha önce 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019 ve 2021 yıllarında da bu ödülü kazanmayı başarmıştı. 2022-2023 sezonunda Paris Saint-Germain ile Fransa Ligi şampiyonluğu yaşayan Messi, sezonu 16 gol, 16 asistle tamamlamıştı. Katar’da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ülkesinin şampiyonluğunda önemli rol oynayan Messi, turnuvayı da 7 golle tamamladı. Gecede Ballon d’Or ödülünü Inter Miami kulübü sahibi eski İngiliz futbolcu David Beckham takdim etti.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

bfa49755-af19-455f-b0c4-e488e9d66e13

Paris’te düzenlenen gecede diğer ödüller de sahiplerini buldu. Yılın en iyi genç oyuncusuna verilen Kopa Trophy, Real Madrid’den Jude Bellingham’ın oldu. Irkçılıkla mücadele eden Real Madrid’in yıldızı Vinicius Junior, yoksul öğrenciler için yaptığı yatırımlar nedeniyle Socrates ödülüne layık görüldü. Arjantin Milli Takımı ile 2022 FIFA Dünya Kupası zaferi yaşayan Emiliano Martinez, yılın en iyi kalecisi ödülünü (Yachine Trophy) kazandı. Fenerbahçe’nin Hırvat kalecisi Dominik Livakovic oylamada 7. sırada yer aldı.
Gecede ‘Yılın en iyi forveti’ne verilen ödül olan Gerd Müller Trophy Ödülü’nü Erling Haaland; Kadınlarda Altın Top ödülünü ise Aitana Bonmati elde etti. Yılın en iyi kulübü ödülleri kadınlarda Barcelona; erkeklerde üst üste ikinci kez Manchester City seçildi.

EFSANE FUTBOLCULAR ANILDI

Gecede ayrıca, son 1 yılda hayatını kaybeden efsane futbolcular da anıldı. Geçtiğimiz günlerde yaşama veda eden Sir Bobby Charlton, Luis Suarez Miramontes ve Aralık ayının son günlerinde hayatını kaybeden efsane Brezilyalı futbolcu Pele’nin görüntüleri ekranlara yansıtılırken, katılımcılar tarafından alkışlandı.

GECEYE DAMGA VURAN KONUŞMA

Screenshot_1

Messi'nin sosyal medya fenomeni Ibai Llanos ile yaptığı görüntülü konuşma gecenin adeta önüne geçti. Ibai, Messi'yi ödül için tebrik ederken ilginç bir yanıtla karşı karşıya geldi. Messi, "Teşekkür ederim ama sana hala kızgınım. Geçen gün yaptığın şeyden hoşlanmadım." dedi.

Ibai bunun üzerine "Ballon d'Or'u aldın ne düşünüyorsun" diye sordu. Messi ile kahkaha atarak, "Şimdi de konuyu değiştiriyorsun o..... ç....." çıkışını yaptı.

Ballon d’Or oylamasında sıralama şöyle oluştu:

  1. Lionel Messi
  2. Erling Haaland
  3. Kylian Mbappe
  4. Kevin De Bruyne
  5. Rodri
  6. Vinicius Junior
  7. Julian Alvarez
  8. Victor Osimhen
  9. Bernardo Silva
  10. Luka Modric
  11. Mohamed Salah
  12. Robert Lewandowski
  13. Yassine Bounou
  14. İlkay Gündoğan
  15. Emiliano Martinez
  16. Karim Benzema
  17. Khvicha Kvaratskhelia
  18. Jude Bellingham
  19. Harry Kane
  20. Lautaro Martinez
  21. Antoine Griezmann
  22. Kim Min-jae
  23. Andre Onana
  24. Bukayo Saka
  25. Josko Gvardiol
  26. Jamal Musiala
  27. Nicolo Barella
  28. Randal Kolo Muani
    • Martin Odegaard
  29. Ruben Dias
    Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
[RMV-10]
Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı geldi!Altay Bayındır'dan Galatasaray itirafı geldi!
Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek takımların sırası belli oldu!Önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılabilecek takımların sırası belli oldu!
Şampiyonluk oranları yine değişti!Şampiyonluk oranları yine değişti!
Anahtar Kelimeler:
Küfür messi 10 sezon ballon nou emiliano

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Icardi'ye akılalmaz transfer teklifi!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Aziz Yıldırım'dan sert açıklamalar!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Umut Nayir Fenerbahçe ile anlaştı!

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Neymar ve Galatasaray iddiaları sosyal medyayı karıştırdı

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Cesedi elleri ve ayakları bağlı olarak buzdolabında bulundu

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Outdoor tutkunlarının favorisi Adidas Terrex serisinde büyük fırsat

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Canlı canlı gömüldüğünü söyleyen katilin mezarını kazdı

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Asırlık tanık 10 kadın! Atatürk'ü ve Cumhuriyet'i anlattılar

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

Su geçirmez özelliğiyle öne çıkan Columbia Woodburn 2'de fırsat

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.