Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Galatasaray'dan yine gündeme bomba gibi düşen bir transfer hamlesi geldi. Osimhen ve Sane isimleriyle adını Avrupa'da bir kez daha duyuran sarı-kırmızılıların bu kez gözünü Lionel Messi'ye diktiği iddia edilmişti. Messi'nin takımı Inter Miami'den Galatasaray'a yanıt geldi.

GALATASARAY'A LIONEL MESSI İÇİN CEVAP!

Arjantin basınının güvenilir kaynaklarından DSports'un haberine göre; Inter Miami, Galatasaray'ın transfer teklifini reddetti. Messi'yi başka bir takıma kiralamayı düşünmeyen Miami, sarı-kırmızılıların ilgisini resmileşmeden bitirdi.

MESSI DE AYRILMAK İSTEMİYOR

Ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Lionel Messi, düzenini bozup başka bir takıma transfer olmayı düşünmüyor. DSports'un haberine göre; Lionel Messi futbolu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de bırakacak.