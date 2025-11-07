SPOR

Lionel Messi transferinde Galatasaray'a resmi cevap! Inter Miami'den Messi için açıklama geldi

Galatasaray için flaş bir transfer iddiası ortaya atılmış ve Messi'nin 4 aylığına kiralanabileceği ifade edilmişti. Kariyerine Amerika Ligi ekibi Inter Miami'de forma giyen Lionel Messi'yi gündemine alan Galatasaray'a resmi cevap geldi.

Emre Şen

Galatasaray'dan yine gündeme bomba gibi düşen bir transfer hamlesi geldi. Osimhen ve Sane isimleriyle adını Avrupa'da bir kez daha duyuran sarı-kırmızılıların bu kez gözünü Lionel Messi'ye diktiği iddia edilmişti. Messi'nin takımı Inter Miami'den Galatasaray'a yanıt geldi.

GALATASARAY'A LIONEL MESSI İÇİN CEVAP!

Lionel Messi transferinde Galatasaray a resmi cevap! Inter Miami den Messi için açıklama geldi 1

Arjantin basınının güvenilir kaynaklarından DSports'un haberine göre; Inter Miami, Galatasaray'ın transfer teklifini reddetti. Messi'yi başka bir takıma kiralamayı düşünmeyen Miami, sarı-kırmızılıların ilgisini resmileşmeden bitirdi.

MESSI DE AYRILMAK İSTEMİYOR

Lionel Messi transferinde Galatasaray a resmi cevap! Inter Miami den Messi için açıklama geldi 2

Ailesiyle birlikte Amerika'da yaşayan Lionel Messi, düzenini bozup başka bir takıma transfer olmayı düşünmüyor. DSports'un haberine göre; Lionel Messi futbolu David Beckham'ın sahibi olduğu Inter Miami'de bırakacak.

