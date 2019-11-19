Burun buruna geldiler! 'Kavgaya var mısın Messi?'

Hazırlık maçı veya değil Arjantin ve Uruguay arasındaki maçlar her zaman gerilimli geçiyor. Tel Aviv’de oynanan dostluk karşılaşmasında sakin yapılarıyla tanınan iki oyuncu; Messi ve Cavani birbirine girdi.

MARADONA VE MESSI! İNANILMAZ BENZERLİK

İsrail’in Bloomfield Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki yıldız Messi’ye yapılan bir faul üzerine tartışmaya başladı. Arjantin’in Ole gazetesinin iddiasına göre; Uruguaylı Edinson Cavani’nin ‘Kavga etmeye var mısın?’ sözüne Messi ‘Ne zaman istersen’ diye yanıt verdi. Bu söz dalaşının maçın ardından tünelde de devam ettiği öğrenildi. Suarez’in Uruguaylı vatandaşı Cavani ile Barcelona’dan takım arkadaşı Messi’nin arasına girerek ortamı yumuşattığı belirtildi.

Maç Messi’nin son dakika penaltısı ile 2-2 berabere sonuçlanırken, Uruguay’ın forvetleri Suarez ve Cavani birer gol kaydetti.

