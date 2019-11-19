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Burun buruna geldiler! 'Kavgaya var mısın Messi?'

AVRUPADAN FUTBOL HABERLERİ  | 19.11.2019 21:42 | Son Güncelleme

Uruguay ile Arjantin arasında oynanan hazırlık maçında ortalığın bir anda gerildiği ve kavganın eşiğinden dönüldüğü ortaya çıktı. Karşılaşmanın 34. dakikasında Lionel Messi'ye yapılan bir faulden sonra Edinson Cavani, Messi'yle karşı karşıya geldi ve iki oyuncu arasında tansiyon bir an da yükseldi.

Burun buruna geldiler! 'Kavgaya var mısın Messi?'

Hazırlık maçı veya değil Arjantin ve Uruguay arasındaki maçlar her zaman gerilimli geçiyor. Tel Aviv’de oynanan dostluk karşılaşmasında sakin yapılarıyla tanınan iki oyuncu; Messi ve Cavani birbirine girdi.

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İsrail’in Bloomfield Stadı’nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısında iki yıldız Messi’ye yapılan bir faul üzerine tartışmaya başladı. Arjantin’in Ole gazetesinin iddiasına göre; Uruguaylı Edinson Cavani’nin ‘Kavga etmeye var mısın?’ sözüne Messi ‘Ne zaman istersen’ diye yanıt verdi. Bu söz dalaşının maçın ardından tünelde de devam ettiği öğrenildi. Suarez’in Uruguaylı vatandaşı Cavani ile Barcelona’dan takım arkadaşı Messi’nin arasına girerek ortamı yumuşattığı belirtildi.

Maç Messi’nin son dakika penaltısı ile 2-2 berabere sonuçlanırken, Uruguay’ın forvetleri Suarez ve Cavani birer gol kaydetti.

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lionel messi edinson cavani cavani messi

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Kariyerinde, bugüne dek, 385 gol kaydetmiş bir oyuncu ile 682 gol kaydetmiş bir oyuncu. Ortalarında ise 451 gollü ortanca Suarez. Futbolun efsaneleri velhasıl. Tatsızlıklar olsa da genel olarak güzel bir dönem, devir.
Cavani kaşınıyor adi.
MAÇIN.. İSRAİLDE OYNANINDIĞINI BELİRTMEK. MAKSAT... MAÇI İZLEDİM... MAÇTA ... FAUL .. 3--5 VARDI ANCA....
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