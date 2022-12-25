Liposuction'dan sonra burun estetiği! Fenomen Mükremin Gezgin değişimiyle şaşırttı

Mükremin Gezgin isimli TikTok fenomeni trans birey, bir hastanede kucağında bebek ve hastane personeliyle fotoğraf yayınlayarak doğum yaptığını öne sürmüştü. Olayın ardından fenomen Gezgin'in hesapları askıya alınmış, kendisi ve hastane personeli hakkında soruşturma başlatılmıştı.
Yeniden hesap açan fenomen bu sefer de değişimiyle gündemde. Mükremin Gezgin karın bölgesindeki fazlalıklardan liposuction yaptırarak kurtuldu.
Vücudundaki değişimden sonra yüzüne de müdahale ettiren Mükremin Gezgin, son olarak burun operasyonu geçirdi.
Burun ameliyatı ile bambaşka birine dönüşmeyi hedefleyen fenomenini görenler "Cinsiyet değişimi ne zaman?" yorumlarında bulundu.
Mükremin Gezgin'in ünlü olmadan önceki hali de sosyal medyayı salladı.