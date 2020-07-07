Lisa Mason'dan kan donduran açıklama: Taciz edildim

İngiltere, dün akşam eski milli kadın cimnastikçilerin işkence açıklamaları sonrası sarsıldı.Avrupa ve Britanya Şampiyonu Catherine Lyons Britanyalı antrenörler tarafından sopayla dövüldüğünü ve kilo aldığı için 1 hafta aç bırakıldığı söyledi.Şampiyon jimnastikçi, sürekli olarak bağırdığını ve bazen sakinleşene kadar kapısı kapalı bir dolapta bırakıldığını söyledi. Henüz 19 yaşında olan Catherine Lyons sporcu kariyerini sonlandırmıştı.

LISA MASON AÇIKLADI

Britanyalı ünlü şampiyon cimnastikçi Lisa Mason 10 yaşından beri taciz gördüğünü açıkladı.Mason, antrenörleri tarafından atletizm pistinde elleri kanayana kadar amuda kalkmış bir şekilde zorla yürütüldüğünü söyledi.

"AĞRI KESİCİ OLMADAN DAYANAMIYORDUK"

Mason ayrıca, '12 yaşımızdan beri Voltarol adlı ağrı kesicilerden çok kullanıyoruz. Bazı takım arkadaşlarım bu ilacı almadan antrenman dahi yapamıyor.' dedi. Mason sözlerine şöyle devam etti. 'Ne zaman yorulmaya ve yıpranmaya başlasak kortizon iğnesi yapılıyordu. Dizimdeki 3 derece zorlanma ve bacağımdaki stres kırığıyla da mücadele etmek zorunda kaldım.'