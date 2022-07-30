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Lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

30.07.2022 10:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

LGS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından binlerce öğrenci LGS 1. nakil tercih başvuruları tamamladı. 25-29 Temmuz tarihleri arasından MEB tarafından alınan LGS 1. nakil tercih başvurularını tamamlayan öğrenciler, nakil sonuçlarının açıklanacağı tarihi bekliyor. MEB tarafından yayımlanan takvim sonrasında LGS 1. nakil sonuçlarının açıklanacağı tarih belli oldu. Peki, Lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

Lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, güzel bir lisede okumak için tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınan lise 1. nakil başvuru sonuçları için artık geri sayım başladı. Peki, Lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

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