LGS 1. nakil sonuçları ne zaman açıklanacak sorusunun yanıtı, güzel bir lisede okumak için tercih işlemlerini tamamlayan öğrenciler tarafından sorgulanıyor. MEB tarafından 25-29 Temmuz tarihleri arasında alınan lise 1. nakil başvuru sonuçları için artık geri sayım başladı. Peki, Lise 1. nakil sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? MEB LGS 2. tercihler ne zaman başlayacak?

LGS 1. NAKİL SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Yerleştirmeye esas LGS 1. nakil tercih başvuruları 25 Temmuz - 29 Temmuz tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 1 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

LGS 2. NAKİL TERCİH BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Yerleştirmeye esas LGS 2. nakil tercih başvuruları 1 Ağustos - 5 Ağustos tarihleri arasında alınacak. LGS 1. nakil tercih sonuçları ise 8 Ağustos 2022 Pazartesi tarihinde paylaşılacak. Sonuçlar meb.gov.tr adresi üzerinden duyurulacak.

Boş kalan kontenjanlara, hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için İl/İlçe Öğrenci Yerleştirme ve Nakil Komisyonlarınca Yerleştirme Başvuruları 9-17 Ağustos tarihleri aralığında alınacak.

