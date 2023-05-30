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Lise KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim (lise) bu yıl yok mu?

30.05.2023 17:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Lise KPSS başvuruları ve sınav tarihi hakkında araştırmalar hız kazandı. Kamuda memur olmak isteyenlerin katılım göstereceği bu sınavın ne zaman yapılacağı merak ediliyor. Bu kapsamda Lise KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim (lise) bu yıl yok mu? gibi soruların yanıtları da araştırılmaya başlandı. İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Lise KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim (lise) bu yıl yok mu?

KPSS ortaöğretim (lise) başvuruları ve sınav tarihine dair detaylar merak ediliyor. Kamu kurumlarında memur olarak çalışmak isteyenlerin katılım sağladığı sınavın bu yıl düzenlenip düzenlenmeyeceği araştırılıyor. Bu kapsamda Lise KPSS ne zaman? KPSS ortaöğretim (lise) bu yıl yok mu? gibi soruların yanıtları gündeme geldi. İşte konu hakkında tüm ayrıntılar...

LİSE KPSS NE ZAMAN?

KPSS'nin lise mezunlarına yönelik oturumları, 2 yıldan bir yapılıyor. KPSS Ortaöğretim oturumu, 2023 yılında yapılmayacak. Sınav ÖSYM tarafından 2024 yılında organize edilecek.

sınav 2

2023 KPSS SINAVI NE ZAMAN?

2023-KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumları 23 Temmuz 2023 tarihinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi 1 oturumu 29 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-KPSS Alan Bilgisi 2 oturumu 30 Temmuz 2023 tarihlerinde,

2023-ÖABT’nin 6 Ağustos 2023 tarihinde gerçekleştirilecek.

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