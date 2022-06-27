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Lise öğrencileri 40 günde yaptıkları elektrikli arabayla TEKNOFEST yarışlarına katılacak

27.06.2022 12:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi öğretmeni Şamil Develioğlu: - "Aracımız 45 kilometre hıza ve 70 kilometre menzile sahip. Aracımızla Kocaeli'deki yarışa katılacağız. İnşallah daha güzel projelere imza atacağız. Bu bizim için bir başlangıç" - Lise öğrencisi Tuana Şimşek: - "Hepimizin hayalinde mühendis olmak ya da bu tür çalışmalarla ilgilenmek var. Çok büyük bir şevkle katıldık. Kendimizle gurur duyduk"

OSMANİYE (AA) - MENDERES ÖZAT - Osmaniye'de 5 lise öğrencisinin öğretmenlerinin gözetiminde 40 günde yaptığı elektrikli araba, tek şarjla 70 kilometre yol yapabiliyor.

Kadirli ilçesindeki Gülten-Ali Ziyan Anadolu Lisesi'nde okuyan 5 öğrenci, TÜBİTAK Bilim Fuarı için elektrikli otomobil yapmaya karar verdi.

Öğretmenlerinin gözetiminde 40 günde projeyi tamamlayan öğrencilerin "Minivolter" adını verdikleri otomobil, tek şarjla 45 kilometre hıza ve 70 kilometre menzile ulaşabiliyor.

Öğrenciler, otomobilleriyle TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında TÜBİTAK tarafından 23-24 Temmuz'da Kocaeli'de gerçekleştirilecek Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'na katılmaya da hak kazandı.

Öğretmen Şamil Develioğlu, AA muhabirine, TEKNOFEST'e elektrikli araçlar kategorisinde katılmak için yaptıkları başvurunun kabul edildiğini söyledi.

Okuldaki 5 öğrenciyle 40 günde adeta gece gündüz çalışarak aracı yaptıklarını anlatan Develioğlu, otomobilin parçalarını dışarıdan toplayarak kendi çabalarıyla birleştirdiklerini belirtti.

-"Çok daha güzel arabalar yapacağımıza inanıyoruz"

Yaptıkları aracın 8 saatte tam şarj olduğunu aktaran Develioğlu, "Aracımız 45 kilometre hıza ve 70 kilometre menzile sahip. Aracımızla Kocaeli'deki yarışa katılacağız. İnşallah daha güzel projelere imza atacağız. Bu bizim için bir başlangıç. Çok daha güzel arabalar yapacağımıza inanıyoruz." diye konuştu.

Develioğlu, hedeflerinin her parçasını kendilerinin ürettiği aracı yapmak olduğunu söyledi.

Öğrencilerden Tuana Şimşek, arkadaşlarıyla hazırladıkları projeyle kısa sürede güzel bir işe imza attıklarını anlattı.

Çalışmada yer almanın gururunu yaşadığını ifade eden Şimşek, "Hepimizin hayalinde mühendis olmak ya da bu tür çalışmalarla ilgilenmek var. Çok büyük bir şevkle katıldık. Rapor aşamasını geçtikten sonra sevincimizi anlatamam. Kendimizle gurur duyduk." dedi.

Öğrencilerden Esat Hoşça, tamamladıkları araçla Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları'nda birinci olmayı hedeflediklerini söyledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Aydın Albak da geçen yıl Osmaniye'den 13 projeyle yarışlara katıldıklarını ve önemli dereceler kazandıklarını belirtti.

Kocaeli'de yapılacak yarışlarla Osmaniye'yi temsil edecek öğrencilerle gurur duyduğunu anlatan Albak, "Öğrencilerimizin 40 gün içerisinde ortaya koydukları performans bizleri hem duygulandırdı hem de onurlandırdı. Elektrikli aracımızdan çok daha iyi performans bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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