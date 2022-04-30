Lise öğrencileri yabancı sözcüklerin Türkçe karşılığını yarışmayla bulacak

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - İzmir Atatürk Lisesi ve Türk Dil Kurumu (TDK) iş birliğiyle düzenlenen yarışmayla lise öğrencileri, son dönemde sıkça kullanılan "metaverse, podcast, scooter, avatar" gibi 10 sözcüğün Türkçe karşılığını belirlemeye çalışacak.

Dil bilincinin erken yaşta kazandırılması hedefiyle 28 Nisan-16 Mayıs arasında gerçekleştirilecek Türkçe Sözcük Türetme Yarışması için okulun internet sitesi "https://izmirataturklisesi.meb.k12.tr/" üzerinden başvurular devam ediyor.

Öğrencilerin "astronot, avatar, ceo, mentor, metaverse, Qr kod, podcast, scooter, smombie, startup" sözcüklerine bulacakları Türkçe karşılıklar, Türk Dil Kurumu yetkilileri, Ege Üniversitesinden akademisyenler ve İzmir Atatürk Lisesi öğretmenlerinden oluşan kurul tarafından değerlendirilecek.

Sonucu 26 Mayıs'ta açıklanacak yarışmada kabul gören her sözcük için türeten öğrenciye 1000 lira ödül verilecek.

Ülke genelinden tüm lise öğrencilerinin katılabileceği yarışmada gençlerin zengin hayal güçlerinden yararlanılması hedefleniyor.

- "Öğrencileri çözüme davet ediyoruz"

Okul müdürü Ahmet Yılmaz, AA muhabirine, her geçen gün sosyal medya veya bilimsel gelişmeler kaynaklı pek çok kelimenin ortaya çıktığını, yabancı sözcüklere Türkçe karşılık bulmanın önemli bir sorun olarak göründüğünü ifade etti.

Konuyu ilk olarak TDK Başkanı Prof. Dr. Gürer Gülsevin ile paylaştıklarını ve kendisinin bu fikri çok beğendiğini vurgulayan Ahmet Yılmaz, şunları kaydetti:

"Kullanıma yeni girmiş olan yabancı 10 kelime belirledik, gençlerden buna karşılık gelecek sözcükleri türetmesini istiyoruz. Yarışma, Bakanlığımızın onayıyla gerçekleşti. Nasıl sözcük türetilir, nelere dikkat edilir, tercih edilecek sözcük hangi özellikleri taşır... Bunlarla ilgili bilgiler kılavuzumuzda var. Gençler bizim internet sitemizden bilgileri alarak sözcükleri türetecekler. Daha sonra yarışma sonucunda komisyonun belirleyeceği öğrencilere her kelime için 1000 lira gibi bir teşvik ödülümüz olsun istedik. Farkındalık oluşturmak istedik. Her yıl bunu yenileyeceğiz şimdilik 10 kelime belirledik."

- Bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi örnekler...

Proje koordinatörü ve okulun Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni Cem Kaya da Türk Dil Kurumunun daha önce de bu gibi çalışmalarda bulunduğunu, verimli sonuçların alındığını kaydetti.

Öğrencilerin zekalarına güvendiklerini dile getiren Kaya, şöyle konuştu:

"Amacımız dilimizi yabancı sözcüklerin saldırısına karşı korumak. Dakikada üç buluş yapılıyor bunların çoğu yabancı sözcük olarak giriyor dilimize. Bunları Türkçe olarak karşılamak. Burada da iki yöntem ön plan çıkıyor; öğrencilerimiz özellikle yapım eki kullanarak sözcük türetebilirler, eğer yapım eklerinden sözcük türetme imkanı yoksa birleştirme yoluna gidebilirler. Bu konuda bilgisayar, yazıcı, tarayıcı gibi çok güzel örnekler var. Öğrencilerimizin zekalarından yararlanıp Türkçeye katkıda bulunmayı hedefliyoruz."

Öğrenciler Koru Kuzey ve Tuana Çorumluoğlu ise özellikle sosyal medyadan çok sayıda yabancı sözcükler karşılaştıklarını belirterek bu anlamda yarışmanın gençler arasında düzenlenmesinin çok doğru bir karar olduğunu ifade etti.

