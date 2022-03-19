Lise öğrencilerinden köylerdeki çocuklar için "tiyatro turnesi"

SEYİT AHMET EKSİK - Trabzon'da Arsin OSB Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Çocuk Gelişimi Bölümü öğrencilerinden oluşan tiyatro ekibi, okul okul gezerek sahneledikleri oyunlarıyla köylerdeki çocukları tiyatroyla tanıştırıyor.

Lisenin öğretmenlerinden Fatma Alkan tarafından, Her Okulun Bir Projesi Olsun (HOPO) projesi kapsamında 10 lise öğrencisiyle bir tiyatro ekibi kuruldu.

Kostüm ve dekoru kendi imkanlarıyla temin eden, makyajlarını da kendileri yapan öğrenciler, okulları gezerek "Tavşan Deneylerle Buluşuyor" isimli oyunu ana sınıfı ve ilkokul öğrencilerine sahneliyor.

Alkan, AA muhabirine, bilimsel deneyleri çocuklara tiyatroyla anlatmak üzere yola çıktıklarını söyledi.

Ana sınıfı ve ilkokul 1, 2 ve 3'üncü sınıfların anlayabileceği tarzda deneylerin anlatıldığı oyunu yaklaşık 2 haftada yazdıklarını, öğrencilerin de kısa sürede ezberlerini tamamladığını belirten Alkan, şöyle konuştu:

"Çok kısa sürede hazırlandık. Öğrencilerimiz, dekor ve sahneyi hazırladı, terzi yardımıyla kostümleri yaptık. Tiyatro ekibimiz hazır olunca öncelikli olarak köy okullarından başlayarak oyunumuzu sunmaya başladık. Yaklaşık 6 okulda sahneledik. Projemiz devam ediyor. Trabzon'da birçok okula sunacağız. Proje bitse bile bu oyunu çocuklarla buluşturmaya devam edeceğiz."

Alkan, projede görev alan öğrencilerin iyi iş çıkardıklarını, çocukların oyuna ilgisinin kendilerini mutlu ettiğini dile getirdi.

- "Mutluluğu paylaştık"

Oyunda tavşan karakterini canlandıran 10'uncu sınıf öğrencisi Tuğba Saraç, ilk kez bir tiyatro oyununda rol aldığını ve çok sevdiğini ifade etti.

Oyunu oynarken çok eğlendiklerini anlatan Saraç, "Çocuklar da çok eğlendi. Köy okullarına gittik, onların o sevinçlerini gördük. Hazırlanma sürecimiz de çok heyecanlıydı. Çok güzel bir proje yaptığımızın farkındayız. İçimizdekileri onlara aktardık, onlar da sevinçlerini bize aktardılar." dedi.

Arı karakterini canlandıran Merve Kaya da oyun sayesinde mutluluğu paylaştıklarına inandığını vurguladı.

Gittikleri her okulda ayrı heyecan yaşandığını aktaran Kaya, "Çocukları mutlu edebilmek bizi de mutlu ediyor. Onların enerjisi bize de katkı sağlıyor." ifadesini kullandı.

