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Lise öğretmenleri merkezi sistem sınavları konusunda bilgilendirildi

ZONGULDAK HABERLERİ  | 12.03.2020 14:15 | Son Güncelleme

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 3 ve 11 Mart tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede liselerde görev yapan öğretmenlere merkezi sistem sınavları ile ilgili toplantı düzenlendi.İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş önderliğinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz’ın katılımlarıyla ilçede ki liselerde görev yapan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Almanca, Felsefe, Tarih ve Coğrafya Öğretmenlerinin okul zümre başkanları ile Merkezi Sistem Sınavları hakkında ilgili istişare toplantısı yapıldı.Çaycuma Öğretmenevi Akşam ve Sanat Okulu Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda bu eğitim öğretim yılında liselerde ilgili branşların derslerinde yapılan çalışmalar, yürütülen projeler ve Merkezi Sistem Sınavlarına hazırlık anlamında okullarda yapılması gerekenler ve yapılan çalışmalar hakkında konuşuldu.

Zonguldak’ın Çaycuma ilçesinde 3 ve 11 Mart tarihleri arasında İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ilçede liselerde görev yapan öğretmenlere merkezi sistem sınavları ile ilgili toplantı düzenlendi.
İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmail Baş önderliğinde İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Cengiz Yılmaz’ın katılımlarıyla ilçede ki liselerde görev yapan Matematik, Fizik, Kimya, Biyoloji, Türk Dili ve Edebiyatı, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Almanca, Felsefe, Tarih ve Coğrafya Öğretmenlerinin okul zümre başkanları ile Merkezi Sistem Sınavları hakkında ilgili istişare toplantısı yapıldı.
Çaycuma Öğretmenevi Akşam ve Sanat Okulu Müdürlüğü ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantılarda bu eğitim öğretim yılında liselerde ilgili branşların derslerinde yapılan çalışmalar, yürütülen projeler ve Merkezi Sistem Sınavlarına hazırlık anlamında okullarda yapılması gerekenler ve yapılan çalışmalar hakkında konuşuldu. Toplantının sonunda İlçe Milli Eğitim Müdürü Baş, toplantıya katılan tüm öğretmenlere teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

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