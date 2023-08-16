Lisede sınıfta kalma var mı, sınıfta kalma nasıl olur? 2023 Lisede devamsızlık hakkı kaç gün? Bakan Tekin'den son dakika açıklaması

Liselerde sınıf tekrarı yapılıp yapılmayacağına ilişkin sorgulamalar Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yaptığı son dakika açıklaması sonrası hız kazandı. Bakan Tekin, devamsızlık affının da kaldırılacağını duyurdu. Liselerde sınıf tekrarını hayata geçirilecek. Bakan Tekin'in açıklamasına göre liselerde devamsızlık affı da kaldırılacak.

LİSEDE SINIFTA KALMA VAR MI?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, liselerde sınıf tekrarını hayata geçireceklerini, devamsızlık affını da kaldıracaklarını bildirdi.

LİSE DEVAMSIZLIK KAÇ GÜN?

Lisede özürsüz devamsızlık hakkı 10 gündür. Özürlü devamsızlık hakkı ise 20 gün olmaktadır.

LİSELERE SINIF TEKRARI GELİYOR

Bakan Tekin açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle okul terkleriyle ilgili yaşanan sorunlar var, onlarla ilgili değişiklikler eğitim öğretim yılı başlamadan önce ilgili mevzuat değişiklikleriyle kamuoyuyla paylaşılmış olacak. Aynı şekilde özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğretmen arkadaşlarımızın çok dile getirdikleri hususlar oldu. Bunlardan bir tanesi, özellikle liselerde sınıf tekrarının olmamasının kaynaklanan sorunlardan söz edildi. Bu zaten bizim de gündemimizdeydi, dolayısıyla bununla ilgili bir tedbir alacağız, yeni dönemde sınıf tekrarının mümkün olduğu bir süreç söz konusu olacak”

BAKAN TEKİN'DEN FLAŞ AÇIKLAMA! DEVAMSIZLIĞA AF YOK

Bakan Tekin, yaptığı açıklamayı şöyle sürdürdü:

“Aynı şekilde devamsızlıkla ilgili ben buradan bir kez daha söyleyeyim, bu konuda önümüzdeki eğitim öğretim yılı sonunda çocuklarımız af ya da benzeri beklenti içerisinde olmasınlar. Devamsızlık ve sınıf tekrarı konusunda çok ciddiyiz. Şimdiden arkadaşlarımızı uyarmış olalım, sonra bir problemle karşılaşmamak adına…”

