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Liseli gençler bilek güreşinde Türkiye finalinde

08.01.2024 10:29 | Son Güncelleme:
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2023-2024 Okul sporları genç erkekler(B) kategorisi bilek güreşi grup müsabakaları, 14 ilden 154 sporcunun katılımıyla tamamlandı.

Liseli gençler bilek güreşinde Türkiye finalinde

Giresun’da düzenlenen müsabakaya, Bayburt Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinden 6 sporcu katılım sağladı.

Yarışmanın sonucunda 45 kiloda Azat Sönmez sağ kolda birinci, sol kolda üçüncü, 70 kiloda Yusuf Haktan Bulut, sol kolda üçüncü oldu. İdris Kar ve Ümit Ziypak antrenörleri gözetiminde müsabakayı dereceyle tamamlayan öğrenciler, Türkiye finallerine katılmaya hak kazandılar.

10-11 Şubat tarihlerinde Türkiye birinciliği için mücadele edecek olan Sönmez ve Bulut, şimdiden çalışmalara başladıklarını belirterek, Türkiye finallerinde Bayburt’u en iyi şekilde temsil edeceklerinin sözünü verdiler.

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