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Liseliler geliştirdikleri biyoplastiklerle seri üretime geçmek istiyor

16.09.2022 12:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TEKNOFEST'te "sürdürülebilirlik ve refah" kategorisinde ikinci olan İzmir Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesi öğrencileri, geliştirdikleri biyoplastiğin günlük hayatta kullanılmasını hedefliyor - Öğrencilerden Ege Doğanay: - "Yaptığımız biyoplastiklerin hepsi farklı özellikler gösterdi. Kimisi yumuşak, kimisi daha sert, kimisi daha esnek. Sert olanların oto yedek malzeme ve araba kaplamalarında, yumuşak olanların da esnek ve naylon poşet gibi plastiklere alternatif olarak kullanılabileceğini düşündük"

İZMİR (AA) - HALİL FİDAN - Fosil yakıtların ekosisteme zararlarından yola çıkan İzmir Buca İnci Özer Tırnaklı Fen Lisesinden bir grup öğrenci, kargı kamışı, deniz yosunu ve çeşitli atıklardan yararlanarak geliştirdikleri biyoplastiğin birçok alanda kullanılmasını amaçlıyor.

Öğrenciler Tuna Altun, Sahra Bayraktar ve Ege Doğanay, öğretmenleri Yasemin Horasan danışmanlığında asma budama atıkları, kargı kamışı, deniz marulu ve zeytin kara suyunun biyoplastik üretiminde kullanılabilirliğinin araştırılması için proje geliştirdi.

Yaklaşık 3 aylık çalışma sonucunda başarılı sonuçlar elde eden ekip, ​​​​​​​Samsun'da gerçekleştirilen TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali 2022'de Lise Öğrencileri İklim Değişikliği Araştırma Projeleri Yarışması "sürdürülebilirlik ve refah" kategorisinde ikinci oldu.

Öğrenciler, daha temiz bir dünya adına atıklar ve istilacı bitki türlerini kullanarak geliştirdikleri ürünlerde seri üretime geçmeyi hedefliyor.

Öğrencilerden Ege Doğanay, AA muhabirine, küresel ısınma ve iklim değişikliğinin dünyayı çok kötü etkilediğini ve plastiklerin de bunda başrol oynadığını belirterek, "Biz de biyoplastikleri atık malzemelerden geliştirerek hem atık yönetimine bir çözüm önerisi sunmayı hem de iklim değişikliğine karşı bir rol oynamayı hedefledik." dedi.

Bu anlamda uzun süre deneyler yaptıklarını ve sonrasında başarılı sonuçlar alınca yarışmaya başvurarak finallere kaldıklarını vurgulayan Doğanay, projedeki amaçlarının petrol bazlı plastiğe, doğal ve çevreci bir alternatif üretmek olduğunu dile getirdi.

Ege Doğanay, biyoplastiği yaparken asma budama atıkları, kargı kamışı, deniz marulu ve zeytin kara suyunu kullandıklarını ifade ederek, şunları kaydetti:

"Asma budama atığı her üzüm bağından çıkıyor ve geri dönüşümde çok fazla kullanılmıyor. Kargı bitkisi ise istilacı bir tür olan saz bitkisinin bir akrabası, diğer bitkilerin üremesini, büyümesini engelliyor. Zeytin karasuyu ise oldukça zehirli bir atık, geri dönüşümde yine çok fazla kullanılmıyor. Deniz marulu da kirliliklerin üstünde büyüyebilen bir deniz yosunu. Yaptığımız biyoplastiklerin hepsi farklı özellikler gösterdi. Kimisi yumuşak, kimisi daha sert, kimisi daha esnek. Sert olanların oto yedek malzeme ve araba kaplamalarında, yumuşak olanların da esnek ve naylon poşet gibi plastiklere alternatif olarak kullanılabileceğini düşündük. Bundan sonraki hedefimiz deneylere devam edip bunu endüstriye, sanayiye taşımak ve seri üretime geçirmek. Dereceye girdiğimiz için çok mutluyuz. Zaten dereceye girme hedefiyle gittik aslında biraz oraya. Projemizin çok başarılı olduğunu düşünüyorduk."

Okul müdürü İbrahim Kınalı da öğrencileriyle gurur duyduğunu dile getirdi.

Yıl boyunca öğrencilerin birbirinden farklı çalışmalar yaparak bununla ilgili ulusal ve uluslararası yarışmalara katılmasını amaçladıklarını anlatan Kınalı, bu anlamda çalışmalarının artarak devam edeceğini sözlerine ekledi.

İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de İzmir'in her alanda olduğu gibi eğitimde de adından söz ettirdiğini aktararak, TEKNOFEST'te ödül alan öğrencileri tebrik etti.

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