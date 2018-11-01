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Liste epey şaşırtıcı! Kraliyet ailesi için yasaklı olan besinler

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 01.11.2018 11:49 | Son Güncelleme

Eğer kraliyet ailesinden biriyseniz mesela hiçbir zaman sarımsak yiyemeyeceksiniz. Sizce böyle bir hayat olur mu? :)

Eğer kraliyet ailesinden biriyseniz mesela hiçbir zaman sarımsak yiyemeyeceksiniz. Sizce böyle bir hayat olur mu? :)

Liste epey şaşırtıcı! Kraliyet ailesi için yasaklı olan besinler

Hayatta her şeyin zorlu olduğu aşikar. Kolay hiçbir şey olmadığı gibi soylu, saraylı olmak da bir hayli güç. Hemen hemen her şeyin bir kuralı, bir yasağı var. Bu yasaklar giyim tarzlarından tutun da mutfaklarına kadar etkili.

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Soylu olmak da zor sevgili okur...

Soylu olmak da zor sevgili okur...
Kraliyet ailesine mensup olmak hiç de kolay bir şey değil. Oldukça disiplinli bir hayatın içindeler ve bazı tabuları var. Bu kuralların içerisinde nelerin yenip nelerin yenmeyeceği de bulunuyor. Düşünün, bir prensessiniz ama patates yiyemiyorsunuz :)
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İşte Buckingham Sarayı mutfağına giremeyen yasaklı besinler:

İşte Buckingham Sarayı mutfağına giremeyen yasaklı besinler:
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Musluk suyu

Musluk suyu
Kraliyet ailesinin sağlık sorunlarının önüne geçmek için alınmış bir önlem olarak biliniyor. Bu sebeple musluk suyunu içmek kati surette yasak.
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Kabuklu deniz ürünleri

Kabuklu deniz ürünleri
Sağlıklarına son derece dikkat eden aile bunun için yediklerini kontrol etmek zorunda. Yine zehirlenme ihtimali göz önüne alınarak uygulanmış bir yasak daha. Zehirlenme ya da mide rahatsızlıklarına karşı önlem almak için kabuklu deniz ürünleri tüketemiyorlar.
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Az pişmiş et

Az pişmiş et
Kraliçe Elizabeth’in verdiği karar doğrultusunda az et tüketimi yasak. Nenenin müsaade ettiği pişirme yöntemi ise orta az ya da iyi pişmiş et.
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Kaz ciğeri

Kaz ciğeri
2008 yılında Prens Charles tarafından mutfağa getirilen bir yasak. Kazların doğal beslenmemesi sonucu bu kararı almış prens. Üstelik sadece kendi mutfaklarında değil etkinlik menülerinde de yer almamasını istiyorlar.
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Patates

Patates
Elizabeth nişasta oranı yüksek patatesin mutfağa girmesini yasaklamış. Bunun yerine yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı yiyeceklere yer verilmesini istemiş. O günden beri sarayın mutfağında patatesli hiçbir şey pişirilmiyor.
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Sarımsak

Sarımsak
Sarımsağın kokusu yararlarından daha ağır basmış ve saraydaki yasaklı yiyeceklere dahil edilmiş. Kötü nefes kokusunun imajlarını zedelememesi için hayatlarından sarımsağı çıkarmışlar.
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