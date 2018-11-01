Eğer kraliyet ailesinden biriyseniz mesela hiçbir zaman sarımsak yiyemeyeceksiniz. Sizce böyle bir hayat olur mu? :)

Liste epey şaşırtıcı! Kraliyet ailesi için yasaklı olan besinler

Hayatta her şeyin zorlu olduğu aşikar. Kolay hiçbir şey olmadığı gibi soylu, saraylı olmak da bir hayli güç. Hemen hemen her şeyin bir kuralı, bir yasağı var. Bu yasaklar giyim tarzlarından tutun da mutfaklarına kadar etkili.

1 / 8 Soylu olmak da zor sevgili okur... Kraliyet ailesine mensup olmak hiç de kolay bir şey değil. Oldukça disiplinli bir hayatın içindeler ve bazı tabuları var. Bu kuralların içerisinde nelerin yenip nelerin yenmeyeceği de bulunuyor. Düşünün, bir prensessiniz ama patates yiyemiyorsunuz :)

2 / 8 İşte Buckingham Sarayı mutfağına giremeyen yasaklı besinler:

3 / 8 Musluk suyu Kraliyet ailesinin sağlık sorunlarının önüne geçmek için alınmış bir önlem olarak biliniyor. Bu sebeple musluk suyunu içmek kati surette yasak.

4 / 8 Kabuklu deniz ürünleri Sağlıklarına son derece dikkat eden aile bunun için yediklerini kontrol etmek zorunda. Yine zehirlenme ihtimali göz önüne alınarak uygulanmış bir yasak daha. Zehirlenme ya da mide rahatsızlıklarına karşı önlem almak için kabuklu deniz ürünleri tüketemiyorlar.

5 / 8 Az pişmiş et Kraliçe Elizabeth’in verdiği karar doğrultusunda az et tüketimi yasak. Nenenin müsaade ettiği pişirme yöntemi ise orta az ya da iyi pişmiş et.

6 / 8 Kaz ciğeri 2008 yılında Prens Charles tarafından mutfağa getirilen bir yasak. Kazların doğal beslenmemesi sonucu bu kararı almış prens. Üstelik sadece kendi mutfaklarında değil etkinlik menülerinde de yer almamasını istiyorlar.

7 / 8 Patates Elizabeth nişasta oranı yüksek patatesin mutfağa girmesini yasaklamış. Bunun yerine yüksek proteinli ve düşük karbonhidratlı yiyeceklere yer verilmesini istemiş. O günden beri sarayın mutfağında patatesli hiçbir şey pişirilmiyor.