SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Nba

Listede yok, parkede var! All-Star'a alınmayan Alperen Şengün’den 39 sayılık mesaj

NBA All-Star maçının yedekleri açıklandı ve Alperen Şengün'ün listede yer almaması hayal kırıklığı yarattı. Ancak genç yıldız, bu duruma Indiana Pacers maçında 39 sayı ve 16 ribaundluk bir performans sergileyerek cevap verdi. Şengün'ün bu performansı, All-Star seçimi yapmayan koçlara adeta bir mesaj niteliğindeydi.

Listede yok, parkede var! All-Star'a alınmayan Alperen Şengün’den 39 sayılık mesaj
Burak Kavuncu

NBA All-Star kadrosuna seçilmeyen Alperen Şengün, Indiana Pacers karşısında sergilediği üstün performansla adeta 'Buradayım!' dedi.

NBA'de All-Star heyecanı yaşanırken, Houston Rockets'ın genç pivotu Alperen Şengün'ün All-Star kadrosuna seçilmemesi büyük bir sürpriz oldu. Özellikle geçen yıl gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken ve takımının önemli oyuncularından biri haline gelen Şengün'ün, bu yılki All-Star maçında yer almaması birçok basketbolseveri şaşırttı. Ancak Alperen Şengün, bu hayal kırıklığını sahaya yansıtmak yerine, Indiana Pacers karşısında adeta şov yaptı.

NBA’de Houston Rockets, yakın geçen karşılaşmada Indiana Pacers‘ı 118-114’lük skorla mağlup etti. Kevin Durant'in sakatlığı nedeniyle oynamadığı maçta sorumluluk alan genç yıldız, 39 sayı ve 16 ribaundluk performansıyla takımını 118-114'lük galibiyete taşıdı. Şengün, bu performansıyla kariyer rekoruna yaklaşırken, All-Star seçimi yapmayan koçlara da adeta meydan okudu.

MAÇA ÖYLE BİR GİRDİ Kİ...

Listede yok, parkede var! All-Star a alınmayan Alperen Şengün’den 39 sayılık mesaj 1

Maçın ilk dakikalarından itibaren etkili olan Alperen Şengün, ilk beş buçuk dakikada 11 sayı kaydetti. İlk yarıyı 21 sayı, 5 ribaund ve 3 asistle tamamlayan genç pivot, ikinci yarıda da etkili oyununu sürdürdü. Indiana Pacers, Şengün'ü durdurmak için ikili sıkıştırmalar uygulamaya başlasa da, başarılı oyuncu bu önlemlere rağmen sayı üretmeye devam etti.

Maçın son dakikalarında yorulan ve iki kritik top kaybı yapan Alperen Şengün, 8 saniye kala skor 117-114 iken iki serbest atışı kaçırdı. Ancak hücum ribaundunu alarak hatasını telafi eden Şengün, takımının galibiyetinde önemli rol oynadı. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Alperen Şengün, All-Star seçimiyle ilgili yorum yapmaktan kaçınırken, sadece takımının galibiyetine odaklandığını belirtti. Bir pozisyonda kendisine yapılan sert faul sonrası sinirlenen Şengün, bu durumu da profesyonelce yönetmeyi başardı.

Listede yok, parkede var! All-Star a alınmayan Alperen Şengün’den 39 sayılık mesaj 2

Alperen Şengün'ün All-Star kadrosuna seçilmemesi tartışmaları beraberinde getirse de, genç yıldızın Indiana Pacers karşısında sergilediği performans, onun ne kadar yetenekli ve hırslı bir oyuncu olduğunu bir kez daha gösterdi. Şengün'ün bu performansı, gelecekte All-Star seçilmesi için önemli bir adım olarak değerlendirilebilir. Genç oyuncunun NBA kariyerinde daha nice başarılara imza atacağına şüphe yok.

MAÇIN ARDINDAN KONUŞTU! "BENİ HER ZAMAN MOTİVE EDER..."

Maçın ardından Eurohoops'a konuşan Alperen Şengün, All-Star seçmelerine alınmamasına dair "Böyle şeyler beni her zaman iyi yönde motive eder" dedi.

Soru: All-Star’ların açıklanmasından sonra seninle bu konuyu ilk kez konuşuyoruz. Haberi nasıl öğrendin, tepkin ne oldu? Bu akşam senin için ekstra bir motivasyon oldu mu?

"Benim hedefim, geçen yıldan sonra her yıl All-Star olmaktı. Açıkçası bu benim için hayal kırıklığıydı ama böyle şeyler olabiliyor. Ligde çok fazla yetenek var ve hâlâ genç bir oyuncuyum. Er ya da geç bunu başaracağımı biliyorum. Bu durum beni daha çok çalışmaya itiyor. Hâlâ hedeflerim var ve bunu başarmalıyım. Böyle şeyler beni her zaman iyi yönde motive eder. Daha çok çalışmam, yaptığım işte disiplinli olmam gerekiyor. NBA’de umarım daha birçok yılım ve birçok All-Star seçimim olur. Bunu başaracağım."

REKORA ÇOK YAKLAŞMIŞTI...

Listede yok, parkede var! All-Star a alınmayan Alperen Şengün’den 39 sayılık mesaj 4

Alperen Şengün, 6 Mart 2024'te San Antonio Spurs karşısında attığı 45 sayıyla, NBA'de bir maçta en fazla sayı atan Türk basketbolcu oldu ve Mehmet Okur'un 43 sayılık rekorunu geride bıraktı.

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!

%0 Faizle 75.000 TL'ye Kadar Kredi Fırsatı!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Perde arkasında şok telefon! “Icardi’yi ister misiniz?”Perde arkasında şok telefon! “Icardi’yi ister misiniz?”
Madalya bekleyene kavga şoku! Milli sporcular birbirine girdi...Madalya bekleyene kavga şoku! Milli sporcular birbirine girdi...

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
NBA Houston Rockets Basketbol Alperen Şengün son dakika Indiana Pacers
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Kokoreççiye kurşun yağdırdılar: Ölü ve yaralılar var

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

Katliam gibi kaza! Refüjde bekleyen vatandaşları ezdi

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Kocaelispor - Fenerbahçe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

Mükremin Gezgin ve Arya Bektaş gözaltına alındı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

"Başladığı yere dönmesi çok zor" Mert Başaran'dan altın, gümüş, gayrimenkul yatırımı uyarısı

Kuyumcularda alım kuyruğu!

Kuyumcularda alım kuyruğu!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.