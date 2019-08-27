Antap'in beyranından, Yozgat'ın arabaşısına kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yöresel yemekler coğrafi işaretle tescillendi. İşte bakınca bile iştah kabartan Türkiye'nin tescilli yemekleri...
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Türkiye kocaman bir gastronomi ülkesi desek yeridir. Dört bir tarafında çeşitli ve enfes yemekler vardır ve her şehir bu muazzam lezzetlerle övünür. Damak çatlatan bazı yemeklerimiz ise coğrafi işaretle tescillendi.
Listede yok yok! Türkiye'nin birbirinden lezzetli tescilli yemekleri
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