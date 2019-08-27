YEMEK

Listede yok yok! Türkiye'nin birbirinden lezzetli tescilli yemekleri

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 27.08.2019 15:49 | Son Güncelleme

Antap'in beyranından, Yozgat'ın arabaşısına kadar Türkiye'nin çeşitli yerlerinden yöresel yemekler coğrafi işaretle tescillendi. İşte bakınca bile iştah kabartan Türkiye'nin tescilli yemekleri...

Türkiye kocaman bir gastronomi ülkesi desek yeridir. Dört bir tarafında çeşitli ve enfes yemekler vardır ve her şehir bu muazzam lezzetlerle övünür. Damak çatlatan bazı yemeklerimiz ise coğrafi işaretle tescillendi.

Listede yok yok! Türkiye'nin birbirinden lezzetli tescilli yemekleri

Beyran

Beyran

Diyarbakır burma kadayıf

Diyarbakır burma kadayıf

Adana kebap

Adana kebap

Yozgat arabaşısı

Yozgat arabaşısı

Antep muskası

Antep muskası

Gümüşhane sironu

Gümüşhane sironu

Kayseri mantısı

Kayseri mantısı

Merzifon keşkeği

Merzifon keşkeği

Siirt perde pilavı

Siirt perde pilavı

Tarsus yayla bandırması

Tarsus yayla bandırması
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yöresel yemekler coğrafi işaret türkiyenin meşhur yemekleri

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